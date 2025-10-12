Белый дом опубликовал расписание визита Трампа в Египет и Израиль

Белый дом опубликовал рабочий график президента США Дональда Трампа на ближайшие дни. В воскресенье, 12 октября, в 13:45 Трамп прибудет в Египет, чтобы принять участие в саммите по Газе в Шарм аш-Шейхе.

Отъезд Трампа из Шарм аш-Шейха намечен на 17:00. Однако в Израиль он должен прибыть только на следующий день.

В сообщении Белого дома сказано, что Трамп прибудет в Израиль примерно в 9:20 13 октября. Около 11:00 он выступит в Кнессете, а уже в 13:00 рассчитывает покинуть Израиль.

Отметим, что Белый дом не сообщает, что будет находиться Дональд Трамп в ночь с 12 на 13 октября.