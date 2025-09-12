"Аль-Маядин": БПЛА ЦАХАЛа атаковал цель на юге Ливана
время публикации: 12 сентября 2025 г., 09:25 | последнее обновление: 12 сентября 2025 г., 10:01
Ливанский канал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", сообщил, что БПЛА ЦАХАЛа атаковал цель в деревне Айта аль-Джабаль на юге Ливана, примерно в 10 км от границы Израиля.
Предварительно: двое раненых.
Сообщается также, что БПЛА ЦАХАЛа атаковал "рыбака" в районе Накуры, на юго-западе Ливана, в непосредственной близости от границы Израиля. "Рыбак" ранен.
ЦАХАЛ пока не комментирует.
Ссылки по теме