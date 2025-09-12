x
12 сентября 2025
|
последняя новость: 07:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 сентября 2025
|
12 сентября 2025
|
последняя новость: 07:14
12 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Минздрав хуситов: число жертв недавних израильских авиаударов возросло до 46

Йемен
Хуситы
Погибшие
ЦАХАЛ
время публикации: 12 сентября 2025 г., 05:43 | последнее обновление: 12 сентября 2025 г., 05:49
Минздрав хуситов: число жертв недавних израильских авиаударов возросло до 46
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Министерство здравоохранения хуситов (Йемен) сообщило, что число погибших в результате израильских ударов по целям в провинциях Сана и Аль-Джауф 10 сентября возросло до 46, при этом 165 человек получили ранения.

По информации телеканала "Аль-Масира", один из ударов был нанесен по правительственному комплексу на площади Тахрир в центре йеменской столицы. Хуситы утверждают, что в результате удара серьезно пострадал Национальный музей.

При этом хуситы утверждают, что объектами атаки стали "исключительно гражданские объекты", в том числе редакции двух газет "26 сентября" и "Аль-Йемен", и среди погибших есть журналисты.

В среду, 10 сентября, ЦАХАЛ атаковал военные объекты хуситов в столице Йемена Сане и провинции Аль-Джауф. В операции, получившей название "Звон колоколов", участвовали более 10 самолетов ВВС, которые использовали свыше 30 боеприпасов при атаке на 15 целей. Среди целей ЦАХАЛа: военные лагеря, в которых находились хуситы, штаб отдела военной пропаганды и топливное хранилище, использовавшееся в военных целях.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 сентября 2025

Тревога "Цева адом" в Араве и Эйлате
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 сентября 2025

ЦАХАЛ перехватил БПЛА, летевший из Йемена
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 сентября 2025

Тревога в Араве и Негеве: ракетный обстрел из Йемена