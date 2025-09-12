Минздрав хуситов: число жертв недавних израильских авиаударов возросло до 46

Министерство здравоохранения хуситов (Йемен) сообщило, что число погибших в результате израильских ударов по целям в провинциях Сана и Аль-Джауф 10 сентября возросло до 46, при этом 165 человек получили ранения.

По информации телеканала "Аль-Масира", один из ударов был нанесен по правительственному комплексу на площади Тахрир в центре йеменской столицы. Хуситы утверждают, что в результате удара серьезно пострадал Национальный музей.

При этом хуситы утверждают, что объектами атаки стали "исключительно гражданские объекты", в том числе редакции двух газет "26 сентября" и "Аль-Йемен", и среди погибших есть журналисты.

В среду, 10 сентября, ЦАХАЛ атаковал военные объекты хуситов в столице Йемена Сане и провинции Аль-Джауф. В операции, получившей название "Звон колоколов", участвовали более 10 самолетов ВВС, которые использовали свыше 30 боеприпасов при атаке на 15 целей. Среди целей ЦАХАЛа: военные лагеря, в которых находились хуситы, штаб отдела военной пропаганды и топливное хранилище, использовавшееся в военных целях.