ВВС Израиля нанесли удары по 150 целям "Хизбаллы" за последние сутки
время публикации: 13 апреля 2026 г., 20:16 | последнее обновление: 13 апреля 2026 г., 20:19
ВВС Израиля за минувшие сутки атаковали около 150 объектов террористической организации "Хизбаллы" на юге Ливана. Среди пораженных целей – пусковые установки ракет и беспилотников, здания, использовавшиеся в военных целях, позиции ПТРК и командные пункты.
Кроме того, были нейтрализованы группы боевиков, пытавшихся осуществить теракты против израильских сил.
ВВС продолжают поддерживать действия наземных сил, действующих на юге Ливана.