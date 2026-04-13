ВВС Израиля нанесли удары по 150 целям "Хизбаллы" за последние сутки

ВВС Израиля за минувшие сутки атаковали около 150 объектов террористической организации "Хизбаллы" на юге Ливана. Среди пораженных целей – пусковые установки ракет и беспилотников, здания, использовавшиеся в военных целях, позиции ПТРК и командные пункты.

Кроме того, были нейтрализованы группы боевиков, пытавшихся осуществить теракты против израильских сил.

ВВС продолжают поддерживать действия наземных сил, действующих на юге Ливана.