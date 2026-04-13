WSJ: помимо блокады Ормузского пролива, Трамп обдумывает "ограниченные удары" по Ирану

Президент США Дональд Трамп и его советники рассматривают возможность возобновления ограниченных ударов по целям в Иране в дополнение к объявленной морской блокаде Ормузского пролива, чтобы попытаться вывести из тупика переговоры с Тегераном. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на двух официальных лиц и источники, знакомые с ситуацией. Авторы публикации: Робби Греймер и Алекс Лири.

По данным WSJ, в Белом доме обсуждают несколько вариантов дальнейших действий после провала американо-иранских переговоров в Исламабаде. Издание отмечает, что Трамп публично продолжает говорить о предпочтительности дипломатического решения, однако параллельно рассматривает и силовые меры давления, включая новые ограниченные удары по иранским целям.

Как пишет The Wall Street Journal, морская блокада Ормузского пролива, по замыслу Трампа, должна усилить экономическое давление на Иран, поскольку через этот маршрут проходит около 20% мировых морских поставок нефти. В публикации подчеркивается, что дальнейшая эскалация несет в себе серьезные риски для региона, американской внутренней политики и мировых цен на энергоносители.

В интервью журналистам на объединенной базе Эндрюс в штате Мэриленд Трамп заявил, что ему все равно, вернутся ли иранцы к переговорам: "Если они не вернутся, меня это вполне устроит".

12 апреля Трамп объявил, что американские ВМС "немедленно" начнут процесс блокады всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или выйти из него. Об этом он написал в социальной сети TruthSocial после окончания переговоров в Исламабаде, на которых, по его словам, "большинство пунктов были согласованы", однако ключевой вопрос, касающийся ядерной программы Тегерана, урегулировать не удалось.

Трамп обвинил Иран в "мировом вымогательстве" и заявил, что распорядился перехватывать в международных водах любое судно, которое заплатило Тегерану пошлину за проход. Он также сообщил, что США начнут уничтожать мины, которые, по его утверждению, Иран установил в проливе.

Президент США добавил, что любой иранец, который откроет огонь по американским силам или по мирным судам, будет уничтожен. По его словам, к блокаде присоединятся и другие страны. Президент США также заявил, что Иран "не будет получать прибыль от этого незаконного акта вымогательства" и пригрозил уничтожить "то немногое, что осталось от Ирана".

"Корпус стражей исламской революции" распространил заявление, в котором говорится, что Иран полностью контролирует Ормузский пролив.

Позднее в интервью Fox News, комментируя сообщение о блокировании Ормузского пролива, Трамп заявил, что "на это потребуется время".