13 апреля 2026
|
последняя новость: 07:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Сегодня армия США начинает морскую блокаду Ирана

США
Иран
Centcom
Война с Ираном
время публикации: 13 апреля 2026 г., 06:20 | последнее обновление: 13 апреля 2026 г., 06:27
Сегодня армия США начинает морскую блокаду Ирана
CENTCOM

Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке (CENTCOM) 13 апреля начнет блокировать иранские порты в Персидском заливе и Оманском заливе для всех судов.

В заявлении CENTCOM говорится, что блокада всего морского трафика в этом регионе начнется с 10:00 по восточному времени США, то есть с 17:00 по времени Израиля.

Американские военные заявляют, что блокада будет применена "объективно в отношении судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы или выходящих из них, включая все иранские порты в Персидском заливе и Оманском заливе".

При этом силы CENTCOM не будут препятствовать свободному проходу судов, "следующих через Ормузский пролив в неиранские порты и из них".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
