Сегодня армия США начинает морскую блокаду Ирана
время публикации: 13 апреля 2026 г., 06:20 | последнее обновление: 13 апреля 2026 г., 06:27
Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке (CENTCOM) 13 апреля начнет блокировать иранские порты в Персидском заливе и Оманском заливе для всех судов.
В заявлении CENTCOM говорится, что блокада всего морского трафика в этом регионе начнется с 10:00 по восточному времени США, то есть с 17:00 по времени Израиля.
Американские военные заявляют, что блокада будет применена "объективно в отношении судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы или выходящих из них, включая все иранские порты в Персидском заливе и Оманском заливе".
При этом силы CENTCOM не будут препятствовать свободному проходу судов, "следующих через Ормузский пролив в неиранские порты и из них".
