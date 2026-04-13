Сегодня армия США начинает морскую блокаду Ирана

Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке (CENTCOM) 13 апреля начнет блокировать иранские порты в Персидском заливе и Оманском заливе для всех судов.

В заявлении CENTCOM говорится, что блокада всего морского трафика в этом регионе начнется с 10:00 по восточному времени США, то есть с 17:00 по времени Израиля.

Американские военные заявляют, что блокада будет применена "объективно в отношении судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы или выходящих из них, включая все иранские порты в Персидском заливе и Оманском заливе".

При этом силы CENTCOM не будут препятствовать свободному проходу судов, "следующих через Ормузский пролив в неиранские порты и из них".