Ливанские источники: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям на юге Ливана, есть убитые и раненые
время публикации: 13 апреля 2026 г., 05:34 | последнее обновление: 13 апреля 2026 г., 06:17
Министерство здравоохранения Ливана сообщает о четырех убитых и трех раненых в результате израильского авиаудара по цели в Маарубе, на юге Ливана, к востоку от Тира, примерно в 20 км от границы с Израилем.
Ливанские источники ранее также сообщали, что ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в Сир аль-Гарбии, на юге Ливана, северо-восточней Тира, примерно в 20 км от границы с Израилем.
ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.