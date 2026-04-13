Ливанские источники: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям на юге Ливана, есть убитые и раненые

Министерство здравоохранения Ливана сообщает о четырех убитых и трех раненых в результате израильского авиаудара по цели в Маарубе, на юге Ливана, к востоку от Тира, примерно в 20 км от границы с Израилем.

Ливанские источники ранее также сообщали, что ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в Сир аль-Гарбии, на юге Ливана, северо-восточней Тира, примерно в 20 км от границы с Израилем.

ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.