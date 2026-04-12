Трамп отдал приказ блокировать Ормузский пролив

В Исламабаде завершился третий раунд переговоров между США и Ираном, делегации покинули Пакистан. Президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ американским ВМС "немедленно" блокировать Ормузский пролив.

Президент США Дональд Трамп объявил, что американские ВМС "немедленно" начнут процесс блокады всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или выйти из него. Об этом он написал в социальной сети TruthSocial после окончания переговоров в Исламабаде, на которых, по его словам, "большинство пунктов были согласованы", однако ключевой вопрос, касающийся ядерной программы Тегерана, урегулировать не удалось.

Трамп обвинил Иран в "мировом вымогательстве" и заявил, что распорядился перехватывать в международных водах любое судно, которое заплатило Тегерану пошлину за проход. Он также сообщил, что США начнут уничтожать мины, которые, по его утверждению, Иран установил в проливе.

Трамп добавил, что любой иранец, который откроет огонь по американским силам или по мирным судам, будет уничтожен. По его словам, к блокаде присоединятся и другие страны. Президент США также заявил, что Иран "не будет получать прибыль от этого незаконного акта вымогательства" и пригрозил уничтожить "то немногое, что осталось от Ирана".

Переговоры в столице Пакистана продолжались 21 час. Делегации покинули Исламабад, не достигнув соглашения, но договорившись продолжить обмен документами через технических экспертов.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, участвовавший в переговорах, заявил: "Мы провели ряд содержательных обсуждений с иранцами. Это – хорошая новость. Плохая новость состоит в том, что мы не достигли договоренностей", – сказал он на пресс-конференции. "Вопрос в том, увидим ли мы со стороны иранцев обязательства не разрабатывать ядерное оружие не только сейчас или в ближайшие два года, но и в долгосрочной перспективе... Пока что мы ничего подобного не видели. Надеюсь, мы увидим это в будущем", – сказал вице-президент США.

По словам Вэнса, в течение переговоров он поддерживал связь с главой Центрального командования ВС США адмиралом Брэдом Купером, главой Пентагона Питом Хегсетом и госсекретарем Марко Рубио, а также общался с президентом США Дональдом Трампом.

Ожидалось, что американо-иранские переговоры в Исламабаде продолжатся 12 апреля. Но, судя по заявлениям иранской стороны, сегодня продолжения не будет.

Иранское агентство Tasnim сообщило, что "Иран не спешит вести переговоры". Заявлено, что переговоры длились 24-25 часов. По словам источника агентства, "пока США не согласятся на разумное соглашение, ситуация в Ормузском проливе не изменится". "Во время переговоров американцы пытались добиться целей, которых не смогли добиться в ходе войны против Ирана. В частности, речь шла об Ормузском проливе и о вывозе из Ирана ядерных материалов", – отмечается в сообщении. Тегеран заявляет, что эти попытки американцев "были сведены на нет". "Иранские переговорщики выступили с рядом инициатив, чтобы попытаться подтолкнуть американскую сторону к общей позиции по соглашению. Однако зацикленность США на чрезмерных требованиях помешала американцам проявить реализм и рациональность", – говорится в сообщении иранского агентства.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Бакаи заявил: "В ходе переговоров было достигнуто взаимопонимание по ряду вопросов. Мнения расходятся по двум-трем важным вопросам, и в итоге переговоры не привели к соглашению. С самого начала не ожидалось, что соглашение будет достигнуто за один раз... На этот раз в повестку дня переговоров были добавлены несколько новых вопросов, таких как Ормузский пролив и ситуация в регионе. Общение и консультации между Ираном, Пакистаном и другими нашими друзьями в регионе будут продолжены. Этот раунд переговоров был самым продолжительным из всех, что мы проводили. Переговоры проходили в атмосфере недоверия".

На этом фоне израильские СМИ пишут о фактическом провале американо-иранских переговоров.

Пакистан призвал США и Иран продолжать соблюдать двухнедельное соглашение о прекращении огня. "Крайне важно, чтобы стороны продолжали выполнять свои обязательства по прекращению огня. Пакистан играл и будет продолжать играть свою роль в содействии диалогу между Исламской республикой Иран и Соединенными Штатами Америки в ближайшие дни", – заявил министр иностранных дел Пакистана Ишак Дар.