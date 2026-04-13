"Аль-Маядин": БПЛА ЦАХАЛа атаковал цель на юго-западе Ливана
время публикации: 13 апреля 2026 г., 12:35 | последнее обновление: 13 апреля 2026 г., 12:51
Ливанский канал "Аль-Маядин" передает, что БПЛА ЦАХАЛа атаковал мотоциклиста в районе Тира, на юго-западе Ливана, примерно в 20 км от границы с Израилем.
Особо отмечается, что удар по цели был нанесен, когда этот мотоциклист находился в месте скопления машин скорой помощи, некоторым из которых был причинен ущерб.
Ливанские источники также сообщают, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Джибшите, на юге Ливана.
ЦАХАЛ пока не комментирует.