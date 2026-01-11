Власти Ирана угрожают ударами по Израилю и базам США

В Тегеране заявили, что в случае атаки США Иран ответит и будет рассматривать Израиль и американские базы в регионе как легитимные цели.

Cпикер парламента Исламской республики Мохаммад-Багер Галибаф сказал: "В случае нападения на Иран и оккупированная территория (Израиль), и все американские военные центры, базы и корабли в регионе будут нашими законными целями... Мы будем действовать исходя из любых объективных признаков угрозы".

Отметим, что Галибаф входит в Высший совет обороны Ирана. Его задача – осуществление руководства Исламской республики во время военных действий.