09 марта 2026
Мир

Зеленский: Украина участвует в отражении иранских ударов по американским военным базам

Война с Ираном
США
Украина
Иран
Владимир Зеленский
время публикации: 09 марта 2026 г., 10:20 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 10:30
Зеленский: Украина участвует в отражении иранских ударов по американским военным базам
AP Photo/Efrem Lukatsky

Украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью New York Times, что Украина направила БПЛА-перехватчики и военных специалистов для защиты американских баз в Иордании от иранских атак.

По его словам, США обратились за помощью 5 марта, и уже на следующий день военные были направлены на Ближний Восток. Белый дом не ответил на просьбу издания подтвердить эту информацию.

Зеленский рассказал, что обратились к нему и лидеры Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара, Кувейта и Иордании. Глава государства сообщил, что готов оказать помощь, однако ее объемы необходимо согласовать с потребностями самой Украины.

Так, он предложил обменять свои перехватчики, способные бороться с иранскими беспилотниками, на системы ПРО, необходимые для отражения российских ракетных ударов. Отметим, что Иран использует для обстрела стран региона и баллистические ракеты.

Зеленский отметил, что предложил лидерам арабских стран оказать давление на президента России Владимира Путина, чтобы тот прекратил обстрелы – тогда Украина сможет помочь в защите Ближнего Востока от Ирана.

