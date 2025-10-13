Трампу будет вручена "президентская награда" Израиля

Израильский президент Ицхак Герцог наградит президента США Дональда Трампа высшей гражданской наградой Израиля – "Президентской наградой" – за достижение соглашения об освобождении всех заложников и прекращении войны.

Канцелярия президента Израиля сообщает, что награда Трампу будет вручена "за историческое соглашение, за его полную и непоколебимую поддержку Государства Израиль, за его особый вклад в безопасность и заботу о благополучии граждан, а также за его стремление вести весь регион к эпохе мира и сотрудничества".

Расписание визита Трампа

Канцелярия главы правительства Израиля опубликовала расписание визита президента США Дональда Трампа. Уточнены некоторые детали, не упоминавшиеся в сообщении Белого дома.

09:20 – Президент Израиля Ицхак Герцог, премьер-министр Биньямин Нетаниягу и его супруга Сара Нетаниягу встречают президента США в аэропорту "Бен-Гурион". Церемония будет проходить в зоне Терминала 1.

10:15 – Премьер-министр встречается с президентом США в Кнессете.

10:45 – Премьер-министр, его супруга и президент США встречаются с семьями заложников в Кнессете.

11:00 – Президент США, премьер-министр, спикер Кнессета и глава оппозиции выступают на пленарном заседании Кнессета.

13:00 – Президент Израиля, премьер-министр и его супруга прощаются с президентом США в аэропорту "Бен-Гурион" (без церемонии).

Из Израиля Трамп направится в Шарм аш-Шейх на церемонию подписания соглашения по Газе.

"Голубой щит – 6": полиция Израиля готовится встречать Трампа

Полиция сообщает о готовности к операции "Голубой щит – 6" во время визита в Израиль президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что полиции придется действовать одновременно и обеспечивая безопасность операции по возвращению в Израиль из Газы освобожденных заложников, и сопровождая в Иудею и Самарию, а также в Газу, освобождаемых заключенных израильских тюрем.

В операции "Голубой щит – 6" будут задействованы с раннего утра 13 октября тысячи сотрудников полиции, пограничной полиции и добровольцев. Силы будут развернуты в аэропорту "Бен-Гурион", в Иерусалимском округе и на основных магистралях, ведущих в столицу.

Во время визита ожидаются перебои в движении и перекрытие дорог на маршрутах, ведущих в Иерусалим и в самом городе.

С 7 утра шоссе №1, от "Бен-Гуриона" до Иерусалима, будет закрыто для движения транспортных средств в обоих направлениях и откроется только по завершении визита Трампа в Израиль. Для проезда в Иерусалим можно использовать следующие альтернативные маршруты: шоссе 443, шоссе 386, шоссе 395, шоссе 60, шоссе 90. Рекомендуется использовать Waze.

Полиция Израиля обращает особое внимание СМИ и общественности на то, что во время визита Трампа эксплуатация любых воздушных транспортных средств, включая беспилотные летательные аппараты, над аэропортом Бен-Гурион и Иерусалимом строго запрещена.

13 октября будут проблемы с работой "Бен-Гуриона" на фоне визита Трампа

Визит президента США Дональда Трампа в Израиль, намеченный на понедельник, 13 октября, может привести к проблемам в международном аэропорту "Бен-Гурион" и на подъездах к нему.

Администрация аэропортов Израиля предупреждает об ожидании проблем с движением автотранспорта с 06:00 до 14:00 на подъездах к "Бен-Гуриону" и просит пассажиров приезжать не менее чем за 4 часа до вылета, по возможности пользуясь поездом.

По данным издания "Калькалист", все международные рейсы из Терминала 1, запланированные на 13 октября с 08:00 и до конца дня, будут перенесены в Терминал 3. Также возможны существенные изменения и отмены на направлении "Рамон" (Эйлат).

Такси и трансферные службы в районе аэропорта не будут работать с 06:00 до 14:00. Авиакомпании готовят корректировки расписаний и просят следить за уведомлениями.

В службе информации "Бен-Гуриона" рекомендуют проверять онлайн-табло и сообщения перевозчиков.

Ожидается, что в 13:00 13 октября Трамп уже покинет Израиль. Но возможна задержка его вылета. В любом случае, к работе по обычному графику "Бен-Гурион" вернется с 14 октября.