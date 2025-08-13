x
13 августа 2025
Ближний Восток

"Аль-Арабия": ХАМАС требует международных гарантий прекращения войны в Газе

Газа
Израиль
ХАМАС
Египет
время публикации: 13 августа 2025 г., 22:49 | последнее обновление: 13 августа 2025 г., 22:49
Халиль аль-Хайя, возглавляющий делегацию ХАМАСа на переговорах
AP Photo/Khalil Hamra

По данным телеканала "Аль-Арабия", представители ХАМАСа на переговорах в Каире потребовали зафиксировать в письменном соглашении с Израилем международные гарантии, исключающие возобновление боевых действий в Газе.

Источники телеканала сообщают, что делегация ХАМАСа требует от посредников не допустить реализации плана Израиля по захвату города Газа.

Согласно источникам, в настоящий момент переговоры в Каире сосредоточены на установлении 60-дневного режима прекращения огня.

