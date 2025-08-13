"Аль-Арабия": ХАМАС требует международных гарантий прекращения войны в Газе
По данным телеканала "Аль-Арабия", представители ХАМАСа на переговорах в Каире потребовали зафиксировать в письменном соглашении с Израилем международные гарантии, исключающие возобновление боевых действий в Газе.
Источники телеканала сообщают, что делегация ХАМАСа требует от посредников не допустить реализации плана Израиля по захвату города Газа.
Согласно источникам, в настоящий момент переговоры в Каире сосредоточены на установлении 60-дневного режима прекращения огня.
