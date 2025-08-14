Эрдоган подал в суд на лидера оппозиции, обвинив его в оскорблении

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал в суд на главу основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Озгюра Озеля, обвинив его в оскорблении и потребовав компенсацию в 1 млн лир ($24,5 тыс.) за моральный ущерб, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Хюсейна Айдына, представляющего интересы Эрдогана.

"В связи с неуместными высказываниями и безосновательными обвинениями председателя НРП Озгюра Озеля, с которыми он выступил 13 августа, в адрес нашего президента в гражданский суд первой инстанции Анкары подан иск о возмещении морального ущерба в размере 1 млн турецких лир. Кроме того, в генеральную прокуратуру Анкары подано заявление о совершении преступления в виде оскорбления президента", – написал Айдын в соцсети X.

Озгюр Озель, выступая 13 августа на митинге в Стамбуле, возложил на Эрдогана вину за арест в марте этого года по обвинению в коррупции оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу.

Эрдоган ранее неоднократно подавал иски против лидера НРП. Оскорбление президента в Турции является уголовно наказуемым деянием.