14 сентября 2025
последняя новость: 15:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
14 сентября 2025
Ближний Восток

Зареи: Иран получил право выбирать инспекторов МАГАТЭ для проверок ядерных объектов

Иран
Война с Ираном
Ядерное оружие
время публикации: 14 сентября 2025 г., 15:16 | последнее обновление: 14 сентября 2025 г., 15:26
Зареи: Иран получил право выбирать инспекторов МАГАТЭ для проверок ядерных объектов
Новое соглашение о сотрудничестве между Ираном и МАГАТЭ наделяет Тегеран правом выбирать личности сотрудников агентства, которые будут осуществлять инспекции иранских ядерных объектов, заявил член комитета по национальной безопасности Меджлиса (иранского парламента) Моджтаба Зареи.

По словам Зареи, глава МИД Ирана Аббас Аракчи достиг соответствующей договоренности с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

9 сентября Иран и МАГАТЭ подписали в Египте соглашение о возобновлении сотрудничества, приостановленного после июньских атак Израиля и США.

Инспекторы МАГАТЭ находятся в Иране с августа, однако они не могут пока приступить к работе, поскольку на это не было получено разрешение Совета национальной безопасности Ирана. Инспекторы ожидают в Бушере, где находится единственная действующая атомная электростанция Ирана.

Ближний Восток
