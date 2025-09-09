x
09 сентября 2025
последняя новость: 22:45
09 сентября 2025
09 сентября 2025
последняя новость: 22:45
09 сентября 2025
Ближний Восток

Иран и МАГАТЭ согласовали условия возобновления инспекций на ядерных объектах

ООН
Иран
Ядерное оружие
время публикации: 09 сентября 2025 г., 22:03
Иран и МАГАТЭ согласовали условия возобновления инспекций на ядерных объектах
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что агентство согласовало с Ираном режим возобновления инспекций на ядерных объектах в исламской республике.

"Сегодня в Каире мы с министром иностранных дел Ирана Арагчи согласовали практические модальности возобновления инспекционной деятельности в Иране. Это важный шаг в верном направлении", – написал он в соцсети Х. https://x.com/rafaelmgrossi/status/1965478494193995857

Инспекторы МАГАТЭ находятся в Иране с августа, однако они не могли приступить к работе, поскольку на это не было получено разрешение Совета национальной безопасности Ирана. Инспекторы находятся в городе Бушер, где находится единственная действующая атомная электростанция Ирана.

