Парламент Ирана обсуждает полный выход из Договора о нераспространении ядерного оружия

Иранский парламент начал разработку срочного законопроекта, предусматривающего полный выход Ирана из договора о нераспространении ядерного оружия. По сообщению полуофициального иранского агентства Tasnim , на этот шаг Иран пошел после того, как Великобритания, Франция и Германия запустили процесс восстановления санкций ООН против Ирана в связи с ядерной программой.

Депутат Хоссейн-Али Хаджи Делигани, комментируя начало работы парламента над планом выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия, документ будет доступен депутатам уже завтра и будет утвержден на следующей неделе.

"Это последствия активации механизма Snapback", – подчеркнул Делигани, добавив, что страны E3 "являются источником множества проблем в мире". Он также сообщил, что Иран примет "другие меры, крайне неприятные для ключевых стран Snapback".

Напомним, ранее на этой неделе министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии известили государственного секретаря США Марко Рубио, что намерены задействовать механизм Snapback и вернуть в полном объеме санкции против Ирана, которые были отменены в 2015 году после заключения договора о судьбе иранской ядерной программе. Об этом сообщает Axios со ссылкой на информированные источники.

Как отмечает журналист Барак Равид, цель этой меры – усилить давление на Исламскую республику Иран и заставить ее вернуться за стол переговоров с США. Однако иранские представители заявляли, что задействование механизма заставит официальный Тегеран выйти из договора о нераспространении ядерного оружия.

Помимо возобновления переговоров, от которого отказываются иранцы, "Европейская тройка" потребовала предоставить инспекторам МАГАТЭ полный доступ к иранским ядерным объектам, и к запасам урана, обогащенного до 60%. Эти вопросы обсуждались на встрече с иранцами, которая состоялась в Женеве 26 августа и закончилась безрезультатно.

Процесс вступления механизма Snapback в силу занимает месяц. Европейские державы хотят завершить до октября, когда председателем Совета безопасности станет Россия. Европейские источники заявляют, что это оставляет Ирану достаточно времени, чтобы выполнить поставленные "тройкой" условия.