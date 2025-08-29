x
29 августа 2025
29 августа 2025
29 августа 2025
29 августа 2025
Ближний Восток

Парламент Ирана обсуждает полный выход из Договора о нераспространении ядерного оружия

время публикации: 29 августа 2025 г., 12:05 | последнее обновление: 29 августа 2025 г., 12:13
Парламент Ирана обсуждает полный выход из Договора о нераспространении ядерного оружия
AP Photo/Vahid Salemi

Иранский парламент начал разработку срочного законопроекта, предусматривающего полный выход Ирана из договора о нераспространении ядерного оружия. По сообщению полуофициального иранского агентства Tasnim , на этот шаг Иран пошел после того, как Великобритания, Франция и Германия запустили процесс восстановления санкций ООН против Ирана в связи с ядерной программой.

Депутат Хоссейн-Али Хаджи Делигани, комментируя начало работы парламента над планом выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия, документ будет доступен депутатам уже завтра и будет утвержден на следующей неделе.

"Это последствия активации механизма Snapback", – подчеркнул Делигани, добавив, что страны E3 "являются источником множества проблем в мире". Он также сообщил, что Иран примет "другие меры, крайне неприятные для ключевых стран Snapback".

Напомним, ранее на этой неделе министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии известили государственного секретаря США Марко Рубио, что намерены задействовать механизм Snapback и вернуть в полном объеме санкции против Ирана, которые были отменены в 2015 году после заключения договора о судьбе иранской ядерной программе. Об этом сообщает Axios со ссылкой на информированные источники.

Как отмечает журналист Барак Равид, цель этой меры – усилить давление на Исламскую республику Иран и заставить ее вернуться за стол переговоров с США. Однако иранские представители заявляли, что задействование механизма заставит официальный Тегеран выйти из договора о нераспространении ядерного оружия.

Помимо возобновления переговоров, от которого отказываются иранцы, "Европейская тройка" потребовала предоставить инспекторам МАГАТЭ полный доступ к иранским ядерным объектам, и к запасам урана, обогащенного до 60%. Эти вопросы обсуждались на встрече с иранцами, которая состоялась в Женеве 26 августа и закончилась безрезультатно.

Процесс вступления механизма Snapback в силу занимает месяц. Европейские державы хотят завершить до октября, когда председателем Совета безопасности станет Россия. Европейские источники заявляют, что это оставляет Ирану достаточно времени, чтобы выполнить поставленные "тройкой" условия.

Ближний Восток
