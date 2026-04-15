CENTCOM: блокада иранских портов полностью вступила в силу

Центральное командование вооруженных сил США сообщило о полном вступлении в силу блокады морских портов Ирана. "Менее за 36 часов после ее начала американские силы полностью остановили иранскую морскую торговлю", – заявил глава CENTCOM адмирал Брэдли Купер.

Военачальник подчеркнул: блокада распространяется на суда всех страх, пытающихся войти или покинуть иранские порты как в Персидском, так и в Оманском проливах. "Однако мы не ограничиваем свободу судоходства других судов, направляющихся через Ормузский пролив", – подчеркнул он.

14 апреля CENTCOM сообщил, что за первые сутки блокады нарушений не было. По требованию США шесть судов, пытавшихся выйти в море из иранского порта в Оманском заливе, были вынуждены развернуться.

В то же время агентство Fars утверждает, что иранский супертанкер грузоподъемностью два миллиона баррелей нефти прошел через Ормузский пролив и вошел в территориальные воды Ирана – несмотря на объявленную США морскую блокаду. При этом подчеркивается – судно не отключало транспондер.