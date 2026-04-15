15 апреля 2026
последняя новость: 21:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

В Турции во второй раз за два дня произошла стрельба в школе, есть погибшие

время публикации: 15 апреля 2026 г., 19:42 | последнее обновление: 15 апреля 2026 г., 19:46
AP Photo/Khalil Hamra

По меньшей мере девять человек погибли и 13 получили ранения в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, когда 14-летний ученик открыл огонь в здании средней школы. Среди погибших – восемь детей и учитель.

Губернатор провинции Мюкеррем Унлюер сообщил, что у школьника было пять единиц стрелкового оружия, принадлежащими его отцу – отставному полицейскому, и семь магазинов. В ходе инцидента он был убит. Состояние шести пострадавших критическое. Мотивы преступления устанавливаются.

Это второй подобный случай за последние два дня. 14 апреля на юго-востоке Турции 18-летний юноша открыл огонь из дробовика в своей бывшей школы, ранив 16 человек, а затем покончил с собой. Среди пострадавших – учитель, его состояние оценивается как тяжелое.

