В Турции во второй раз за два дня произошла стрельба в школе, есть погибшие

По меньшей мере девять человек погибли и 13 получили ранения в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, когда 14-летний ученик открыл огонь в здании средней школы. Среди погибших – восемь детей и учитель.

Губернатор провинции Мюкеррем Унлюер сообщил, что у школьника было пять единиц стрелкового оружия, принадлежащими его отцу – отставному полицейскому, и семь магазинов. В ходе инцидента он был убит. Состояние шести пострадавших критическое. Мотивы преступления устанавливаются.

Это второй подобный случай за последние два дня. 14 апреля на юго-востоке Турции 18-летний юноша открыл огонь из дробовика в своей бывшей школы, ранив 16 человек, а затем покончил с собой. Среди пострадавших – учитель, его состояние оценивается как тяжелое.