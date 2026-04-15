Ближний Восток
Ближний Восток

"Тасним": "Согласие Израиля на перемирие в Ливане содействовало бы успеху переговоров Ирана и США"

Война с "Хизбаллой"
США
Иран
Ливан
Израиль
время публикации: 15 апреля 2026 г., 19:10 | последнее обновление: 15 апреля 2026 г., 19:16
Связанное с Корпусом стражей исламской революции агентство "Тасним" передает, что решение о новом раунде переговоров с США будет принято по итогам визита в Тегеран главнокомандующего вооруженными силами Пакистана Асима Мунира.

Согласно заявлению, согласие США и Израиля на перемирие в Ливане стало бы позитивным сигналом, способствующим диалогу. "Однако США должны придерживаться разумных рамок переговоров и не выдвигать избыточных требований", – подчеркивает "Тасним".

Добавим, что по информации CNN, вечером 15 апреля глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу проведет заседание "узкого" кабинета по вопросам безопасности, на котором будет обсуждаться возможное прекращение огня в Ливане. Заседание запланировано на 20:00.

По данным телеканала, временное перемирие рассматривается в Иерусалиме в качестве жеста доброй воли в рамках переговоров с Ливаном, первый раунд которых прошел накануне в Вашингтоне.

По словам израильского источника, на который ссылается CNN, Нетаниягу пришел к пониманию, что, если он не инициирует прямые переговоры с Ливаном, Трамп может в одностороннем порядке объявить о прекращении огня. Под американским давлением Израиль уже сократил интенсивность ударов по "Хизбалле" и воздерживается от атак в Бейруте.

