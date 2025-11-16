Иран обвинил МАГАТЭ в передаче Израилю данных о его объектах во время войны
время публикации: 16 ноября 2025 г., 19:15 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 19:18
Глава иранской Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами заявил, что в ходе атак Израиля был поражен завод по производству топливных элементов в виде пластин для тегеранского исследовательского реактора.
По словам Эслами, которого цитирует издание EcoIran.com, точность удара говорит о том, что была использована информация, находившаяся в распоряжении МАГАТЭ, поскольку была поражена единственная лаборатория, оснащенная при помощи агентства.
Мохаммад Эслами заявил, что злоупотребление МАГАТЭ конфиденциальными данными подрывает доверие к международному органу и является нарушением норм международного права и угрозой для безопасности многих стран.
