15 января 2026
Пресса

NBC: Трамп хочет "быстрого и решающего" удара по Ирану, без затяжной войны

США
Иран
Дональд Трамп
Война с Ираном
время публикации: 15 января 2026 г., 03:45 | последнее обновление: 15 января 2026 г., 05:33
AP Photo/Alex Brandon

Телеканал NBC сообщил, что президент США Дональд Трамп заявил своей команде по национальной безопасности: если Америка будет наносить военный удар по Ирану, он должен быть "быстрым и решающим".

Трамп дал понять, что нельзя допустить, чтобы США были втянуты в затяжной военный конфликт в Иране на недели или месяцы.

Один из источников отметил, говоря о Трампе: "Если он что-то сделает, он хочет, чтобы это было окончательно".

В интервью агентству Reuters Трамп заявил, что наследник престола Ирана в изгнании Реза Пехлеви "кажется приятным человеком", однако он не уверен, что страна примет его в качестве лидера. Трамп добавил, что пока "еще не дошли до этой точки", и он не знает, как Пехлеви повел бы себя внутри Ирана. Говоря о протестах в Иране, Трамп допустил, что режим в Тегеране может пасть, но отметил, что "любой режим может пасть", назвав ближайшее время "интересным периодом".

