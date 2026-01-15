Воздушное пространство над Ираном закрыто полностью

В ночь на 15 января власти Ирана издали приказ о полном закрытии своего воздушного пространства.

Согласно Flightradar24, воздушное пространство над страной закрыто для всех рейсов, за исключением международных, имеющих специальное разрешение, отмечает "Интерфакс".

Ранее власти Германии рекомендовали национальным авиакомпаниям избегать воздушного пространства, контролируемого Тегераном. Рекомендация будет действовать до 10 февраля.

Власти многих стран призвали своих граждан немедленно покинуть Иран.

Высока вероятность начала боевых действий. Однако пока нет данных о том, когда и с какой стороны они могут начаться.

Заявления Трампа

Телеканал NBC сообщил, что президент США Дональд Трамп заявил своей команде по национальной безопасности: если Америка будет наносить военный удар по Ирану, он должен быть "быстрым и решающим". Трамп дал понять, что нельзя допустить, чтобы США были втянуты в затяжной военный конфликт в Иране на недели или месяцы. Один из источников отметил, говоря о Трампе: "Если он что-то сделает, он хочет, чтобы это было окончательно".

В интервью агентству Reuters Трамп заявил, что наследник престола Ирана в изгнании Реза Пехлеви "кажется приятным человеком", однако он не уверен, что страна примет его в качестве лидера. Трамп добавил, что пока "еще не дошли до этой точки", и он не знает, как Пехлеви повел бы себя внутри Ирана. Говоря о протестах в Иране, Трамп допустил, что режим в Тегеране может пасть, но отметил, что "любой режим может пасть", назвав ближайшее время "интересным периодом".

Ранее Трамп заявил журналистам в Овальном кабинете, что Вашингтон получил информацию о прекращении насилия в Иране. "Нам сообщили, что убийства в Иране прекратятся – они прекратились", – сказал Трамп, не уточнив источник этой информации. По словам американского президента, в Иране также отменены казни участников протеста. "Мне сообщили это из надежного источника. Если это продолжится, мы все будем очень расстроены", – отметил Трамп. Это заявление прозвучало на фоне опасений за судьбу 26-летнего протестующего Эрфана Солтани, которого, по данным Госдепартамента США и его родственников, могли казнить 14 января. Накануне Трамп неоднократно угрожал Тегерану "очень жесткими действиями" в случае казни демонстрантов.

Израиль и США готовятся к боевым действиям

Власти Израиля и США принимают превентивные меры, опасаясь возможных ударов со стороны Ирана по целям на израильской территории и американским базам на Ближнем Востоке.

ЦАХАЛ, прежде всего силы ПВО и ПРО, находится в состоянии повышенной готовности.

США начали выводить военнослужащих и сотрудников с нескольких ключевых военных объектов на Ближнем Востоке в качестве меры предосторожности на фоне роста напряженности и подготовки к возможной операции против Ирана.

По данным сервисов отслеживания полетов и OSINT-наблюдателей, восемь самолетов-заправщиков ВВС США KC-135 Stratotanker зафиксированы на Гавайях (район Joint Base Pearl Harbor-Hickam). Информация была опубликована OSINT-наблюдателями в X-блогах AsiaWarZone и WW3_Monitor. Гавайи ранее использовались как одна из промежуточных точек при переброске авиации в сторону Ближнего Востока – в частности, на фоне июньских ударов США по объектам иранской ядерной инфраструктуры. Официальных заявлений Пентагона, подтверждающих цель или маршрут этих конкретных перелетов, на момент публикации не публиковалось.

Неделю назад OSINT-источники сообщали о масштабной переброске самолетов ВВС США в район Ближнего Востока. Тогда поступали сведения, что десятки самолетов воздушной дозаправки ВВС США и тяжелых транспортных самолетов C-5 и C-17 вылетели с баз в США и с американской авиабазы в Великобритании в восточном направлении – предположительно, к пунктам базирования на Ближнем Востоке. Речь шла прежде всего о дозаправщиках KC-135 Stratotanker и KC-46A Pegasus, а также о транспортниках C-17 Globemaster III и C-5M Galaxy, которые в подобных операциях используются для переброски личного состава, техники и спецподразделений.

При этом пока нет однозначных сведений о намерении властей Ирана атаковать израильтян или американцев в регионе. Не объявлено и о решении властей США или Израиля о нанесении ударов по целям в Иране.

Война или дипломатия

Официальные лица, представляющие Израиль и некоторые арабские страны, в частных контактах с администрацией президента США Дональда Трампа рекомендовали Вашингтону воздержаться от масштабных ударов по Ирану на нынешнем этапе, сообщает NBC News. По данным телеканала, представители Израиля и арабских государств опасаются, что силовой сценарий может консолидировать иранское общество вокруг режима аятолл (как это было во время войны с Израилем в июне 2025 года) и изменить динамику протестов.

The Wall Street Journal пишет, что ряд арабских государств Персидского залива (включая Саудовскую Аравию, Оман и Катар) убеждают Вашингтон в нецелесообразности ударов по целям в Иране, предупреждая о рисках дестабилизации региона и потрясениях на энергетических рынках.

На фоне сообщений о возможной подготовке США к силовым решениям в Иране, в Израиле принимаются меры по повышению готовности к отражению атак со стороны Ирана.

В Белом доме публично дают понять, что военный вариант "на столе", хотя приоритетом называют дипломатию.

Накануне источник в правительстве Израиля сообщил агентству Reuters, что "кабинет получил документ о перспективах свержения режима аятолл в Иране и возможности вмешательства США". Другой источник отметил, что, по текущим оценкам, президент США Дональд Трамп примет решение о вмешательстве, однако масштабы ответных мер остаются неизвестными.

Ситуация в Иране

Согласно телеканалу CBS, число погибших при подавлении оппозиционных манифестаций в Иране может превысить 20000 человек. В распространяющихся сообщениях, которые невозможно подтвердить, речь идет о 50000 погибших.

Редакция оппозиционного сайта Iran International сообщила, что опубликованные ей данные о 12000 жертв содержатся и в отчетах, которые представил Корпус стражей Исламской революции канцелярии президента Ирана и Высшему совету национальной безопасности.

Из Ирана поступали сообщения, что в подавлении манифестаций участвуют и прибывшие из Ирака боевики шиитских "Сил народной мобилизации", которые официально считаются военнослужащими иракской армии.