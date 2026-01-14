x
Мир

Трамп: "Нам сообщили, что убийства и казни протестующих в Иране прекратились"

США
Иран
Дональд Трамп
время публикации: 14 января 2026 г., 22:45 | последнее обновление: 14 января 2026 г., 23:14
Трамп: "Нам сообщили, что убийства и казни протестующих в Иране прекратились"
AP Photo/Alex Brandon

В среду, 14 января, президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Овальном кабинете, что Вашингтон получил информацию о прекращении насилия в Иране. "Нам сообщили, что убийства в Иране прекратятся – они прекратились", – сказал Трамп, не уточнив источник этой информации.

По словам американского президента, в Иране также отменены казни участников протеста. "Мне сообщили это из надежного источника. Если это продолжится, мы все будем очень расстроены", – отметил Трамп. Это заявление прозвучало на фоне опасений за судьбу 26-летнего протестующего Эрфана Солтани, которого, по данным Госдепартамента США и его родственников, могли казнить сегодня. Ранее Трамп неоднократно угрожал Тегерану "очень жесткими действиями" в случае казни демонстрантов.

Правозащитные организации сообщают, что в ходе подавления протестов за две с лишним недели погибли более 12000 человек, что значительно превышает официальные данные иранских властей о 3000 погибших.

