15 января 2026
Ближний Восток

Глава МИД Ирана о репрессиях против манифестантов: "О повешениях нет и речи"

США
Иран
Дональд Трамп
время публикации: 15 января 2026 г., 12:21 | последнее обновление: 15 января 2026 г., 12:27
Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

Министр обороны Ирана Аббас Аракчи заявил, что у властей нет планов вешать людей. "О повешениях нет и речи", – заявил он телеканалу Fox News. Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил покарать иранский режим, если начнутся казни участников протестов.

"Не повторяйте июньской ошибки. Между войной и дипломатией всегда лучше выбирать дипломатию. Хотя должен признать: наш опыт с США полностью неудачный. Но все же дипломатия лучше", – ответил Аракчи на вопрос о том, что бы он хотел сказать Трампу.

В среду, 14 января, президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Овальном кабинете, что Вашингтон получил информацию о прекращении насилия в Иране. "Нам сообщили, что убийства в Иране прекратятся – они прекратились", – сказал Трамп, не уточнив источник этой информации.

По словам американского президента, в Иране также отменены казни участников протеста. "Мне сообщили это из надежного источника. Если это продолжится, мы все будем очень расстроены", – отметил Трамп. Это заявление прозвучало на фоне опасений за судьбу 26-летнего протестующего Эрфана Солтани, которого, по данным Госдепартамента США и его родственников, могли казнить.

Ближний Восток
