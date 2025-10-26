90-летний глава палестинской администрации, "президент Палестины" Махмуд Аббас издал новую конституционную декларацию, согласно которой вице-президент займет пост исполняющего обязанности главы ПА, если этот пост останется вакантным. Об этом сообщает агентство WAFA.

Согласно документу, "в случае, если пост главы ПА станет вакантным в отсутствие Законодательного совета, заместитель председателя Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины и вице-президент Государства Палестина временно возьмут на себя исполнение обязанностей президента ПА на срок, не превышающий 90 дней, в течение которых будут проведены свободные и прямые выборы для избрания нового президента в соответствии с законом о выборах Палестины".

В том случае, если выборы не могут быть проведены в течение этого срока из-за форс-мажорных обстоятельств, срок полномочий и. о. президента может быть продлен на новый срок, но только единожды. В документе подчеркивается, что новая конституционная декларация подтверждает "принцип разделения властей и мирной передачи власти посредством свободных и справедливых выборов".

26 апреля на заседании Центрального совета ООП было принято решение об учреждении должности заместителя председателя исполнительного комитета ООП, "вице-президента Государства Палестина". Тогда же Исполком ООП утвердил назначение на этот пост члена Центрального комитета ФАТХ, секретаря исполкома ООП Хусейна аш-Шейха.

Махмуд Аббас. Краткая биографическая справка

Махмуд Аббас (Абу Мазен) родился 26 марта 1935 года в деревне Сафад (Галилея), в 1948-м был выслан вместе с семьей в Сирию, где включился в работу арабских националистических организаций.

В 1965 году вступил в партию ФАТХ, созданную Ясиром Арафатом; неоднократно выезжал в Катар, где организовывал поддержку палестинским беженцам; основал в Дамаске 1-ый "центральный комитет" Организации Освобождения Палестины, однако позже штаб ООП переместился в Бейрут, и Аббас на некоторое время сошел с политической сцены, тем не менее, в 60-70-е годы он считался "главным финансистом" ООП.

В конце 60-х Аббас получил ученую степень в московском Институте народов Востока, специализация – "история сионизма" (бал аспирантом Евгения Примакова).

В период первой интифады вновь включился в "политическую деятельность"; в начале 90-х активно содействовал подписанию Мадридского договора; считается одним из главных архитекторов Норвежских соглашений. В 1995-м получил разрешение на въезд в Израиль; в 1996-м был избран генсеком ООП; до недавнего времени жил "на два дома" – в Газе и Рамалле (много времени проводил за границей).

В конце 90-х оказался в центре нескольких финансовых скандалов. В сентябре 2002 года был выдвинут партией ФАТХ кандидатом на должность премьер-министра ПА, однако тогда Арафат "заблокировал" саму идею появления "главы правительства ПА". В феврале 2003-го Махмуд Аббас вновь был выдвинут кандидатом на пост премьер-министра, в мае назначение состоялось.

Его премьерство длилось всего 129 дней, Аббасу удалось достичь соглашения о временном перемирии (удне) палестинских террористических группировок с Израилем, "перемирие" длилось менее месяца, никаких иных успехов правительством Аббаса достигнуто не было. После отставки Аббас неоднократно заявлял, что не вернется в "большую политику".

После смерти Арафата был переизбран генеральным секретарем ООП и выдвинут "единым кандидатом" от партии ФАТХ на президентских выборах. 9 января 2005 года избран главой палестинской национальной администрации и с тех занимает этот пост, не переизбираясь.

Срок полномочий Аббаса давно истек, однако из-за раскола в автономии ни президентские, ни парламентские выборы не проводились, и ООП несколько раз продлевала срок президентских полномочий Абу Мазена. При этом Аббас неоднократно угрожал, что уйдет в отставку.