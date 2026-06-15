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Ближний Восток

Ливанские власти призывают эвакуированных жителей воздержаться от возвращения домой

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
время публикации: 15 июня 2026 г., 15:00 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 15:00
Ливанские власти призывают эвакуированных жителей воздержаться от возвращения домой
AP Photo/Mohammed Zaatari

После заключения "меморандума о взаимопонимании" между США и Ираном интенсивность боевых действий на юге Ливана снизилась, однако ливанская армия и местные власти призвали эвакуированных из населенных пунктов к югу от реки Захрани и к югу от реки Литани граждан воздержаться от возвращения домой.

Как сообщает в понедельник 15 июня Reuters, атаки "Хизбаллы" на израильские военные объекты как на юге Ливана, так и на севере Израиля прекратились незадолго до полуночи. Сама группировка пока не комментировала соглашение, однако ранее заявляла, что поддерживает усилия Ирана по достижению прекращения огня в Ливане.

Израиль также значительно сократил интенсивность своих ударов. Вместе с тем сообщалось об отдельных артиллерийских обстрелах населенных пунктов на юге Ливана, а над Бейрутом и его южными пригородами был замечен как минимум один беспилотник.

Муниципальные власти на юге Ливана призвали жителей пока не возвращаться в свои дома. Ливанская армия также призвала жителей эвакуированных населенных пунктов не возвращаться до того момента, когда о разрешении вернуться будет официально объявлено. Тем не менее, многие перемещенные лица уже начали возвращение на эвакуированные территории.

Ближний Восток
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