В Иране казнен Мехран Бахрамиан, активист "хиджабных" протестов

В Иране казнен Мехран Бахрамиан, активист протестов, вспыхнувших в 2022 году после смерти Махсы Амини, арестованной полицией за "неправильно" надетый хиджаб.

Мехран Бахрамиан предположительно участвовал в нападении на автомобиль сил безопасности в Исфахане, которое привело к смерти одного полицейского и ранению нескольких других. Он был признан виновным в убийстве полицейского.

Правозащитные организации утверждали, что его признание было получено под пытками.