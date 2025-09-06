x
06 сентября 2025
06 сентября 2025
06 сентября 2025
последняя новость: 12:57
06 сентября 2025
Ближний Восток

В Иране казнен Мехран Бахрамиан, активист "хиджабных" протестов

Иран
время публикации: 06 сентября 2025 г., 11:54 | последнее обновление: 06 сентября 2025 г., 12:35
В Иране казнен Мехран Бахрамиан, активист "хиджабных" протестов
Wikipedia.org. Фото: Pretzelpaws at English Wikipedia

В Иране казнен Мехран Бахрамиан, активист протестов, вспыхнувших в 2022 году после смерти Махсы Амини, арестованной полицией за "неправильно" надетый хиджаб.

Мехран Бахрамиан предположительно участвовал в нападении на автомобиль сил безопасности в Исфахане, которое привело к смерти одного полицейского и ранению нескольких других. Он был признан виновным в убийстве полицейского.

Правозащитные организации утверждали, что его признание было получено под пытками.

