x
15 ноября 2025
|
последняя новость: 23:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 ноября 2025
|
15 ноября 2025
|
последняя новость: 23:58
15 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Нападение к западу от сирийского Хомса на "деревню Хизбаллы", есть жертвы

Сирия
Погибшие
Хизбалла
время публикации: 15 ноября 2025 г., 22:52 | последнее обновление: 15 ноября 2025 г., 22:52
Нападение к западу от сирийского Хомса на "деревню Хизбаллы", есть жертвы
AP Photo/Omar Albam

Телеканал SyriaTV сообщает, что "неопознанные боевики" напали на кафе в деревне Умм-Харатайн на западе сирийской провинции Хомс.

По данным ливанской сети "Аль-Маядин", ассоциированной с "Хизбаллой", напавшие боевики связаны со Службой общей безопасности сирийского режима. В результате нападения были убиты пять человек.

Умм-Харатайн, к западу от города Хомс – это довольно крупный населенный пункт "с шиитским большинством" (в деревне проживают несколько тысяч человек). До смены власти в Сирии деревня контролировалась "Хизбаллой".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 15 ноября 2025

На юге Сирии вновь произошли столкновения друзов с "силами режима"