Нападение к западу от сирийского Хомса на "деревню Хизбаллы", есть жертвы

Телеканал SyriaTV сообщает, что "неопознанные боевики" напали на кафе в деревне Умм-Харатайн на западе сирийской провинции Хомс.

По данным ливанской сети "Аль-Маядин", ассоциированной с "Хизбаллой", напавшие боевики связаны со Службой общей безопасности сирийского режима. В результате нападения были убиты пять человек.

Умм-Харатайн, к западу от города Хомс – это довольно крупный населенный пункт "с шиитским большинством" (в деревне проживают несколько тысяч человек). До смены власти в Сирии деревня контролировалась "Хизбаллой".