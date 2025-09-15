"Аль-Ахбар": в Ливане задержан палестинец, подозреваемый в работе на разведку Израиля

Ливанская газета "Аль-Ахбар", ассоциированная с "Хизбаллой", сообщает, что силы безопасности Ливана задержали палестинца в Нааме, к югу от Бейрута, "по подозрению в сотрудничестве с Израилем".

По сведениям "Аль-Ахбар", подозреваемый – сотрудник палестинских "Национальных сил безопасности" (структуры ФАТХа) из лагеря Бурдж аш-Шамали под Тиром. Утверждается, что при обыске в его доме были изъяты около 400 тысяч долларов, а также средства связи и компьютеры.

Ливанские СМИ, пересказывая публикацию, добавляют, что задержанный якобы признал передачу сведений, "повлекших удары и ликвидации" в районе Тира, и что речь может идти о сети из восьми человек из тех же структур (шесть – в лагере Бурдж аш-Шамали, двое – в лагере Аль-Бус).

Власти Ливана официально эти сведения пока не подтверждают.