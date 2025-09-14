Представитель ХАМАСа: "Мы не будем заботиться о заложниках больше, чем Нетаниягу"

Один из переживших удар по штаб-квартире ХАМАСа в Дохе высокопоставленных лидеров группировки Тахер Ан-Нуну впервые после операции по ликвидации выступил публично. В телевизионном интервью катарскому телеканалу "Аль-Джазира" он обвинил главу правительства Израиля в том, что тот "разрушил любые шансы на достижение соглашения".

"Мы не будем заботиться о заложниках больше, чем о них заботится Нетаниягу", – заявил Ан-Нуну. – "С кем вообще можно вести переговоры или поддерживать контакт, если сама посредническая делегация подверглась атаке, если сама страна-посредник подверглась атаке? О каком возобновлении переговоров можно говорить? Нетаниягу не оставил ни единой возможности для возобновления контактов, он разрушает любой шанс на достижение соглашения".

Тахер Ан-Нуну, советник главы политбюро ХАМАСа, прокомментировал также сегодняшний приезд в Израиль госсекретаря США Марко Рубио. "Когда господин Рубио утверждает, что отношения США с "сионистским образованием" лучше, чем когда-либо – он, по сути, дает Нетаниягу полное прикрытие и поддержку продолжения государственного террора".