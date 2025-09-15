О единстве и автономии, об интересах Турции, России и Ирана. Интервью с представителем курдов Сирии

После свержения режима Башара Асада новые власти в Дамаске столкнулись с множеством вызовов, один из главных – сохранение территориального единства Сирии. Сирийские меньшинства напуганы резней алавитов и друзов, а также опасаются исламизации страны. Друзы на юге и курды на северо-востоке Сирии отстаивают свое право на самоуправление. Звучат, пусть пока и негромко, и идеи об отделении от Сирии тех или иных регионов. Друзов открыто защищает Израиль, также в СМИ часто появляется информация о неформальных контактах с Израилем сирийских курдов. Они были как при режиме Асада, так и сейчас.

Чего хотят сирийские курды, почему их не устраивают парламентские выборы, которые проводятся в Сирии на этой неделе, есть ли у них отношения с Израилем? Ответы на эти вопросы редакции Newsru.co.il дал Бадран Чиа Курд, заместитель сопредседателя Автономной администрации Северной и Восточной Сирии (ААНЭС) по иностранным делам. Ответы получены в письменной форме, так как собеседник отказался от онлайн-общения по соображениям безопасности.

Прежде всего, позвольте поблагодарить вас за готовность дать интервью израильскому СМИ. Учитывая контакты между представителями Дамаска и Израилем и вместе с тем множество проблем и слухов, этот разговор представляется важным. Поэтому позвольте спросить: участвуют ли курды или власти Автономной администрации Северной и Восточной Сирии в диалоге между Израилем и Дамаском? Или у вас есть собственные связи с Израилем?

ААНЭС не является стороной диалога, который ведется между Дамаском и Израилем. Мы следим за тем, что публикуют СМИ об этих контактах, однако нас в подобные каналы не приглашали и не привлекали.

Наша приоритет ясен – достижение всеобъемлющего демократического решения сирийского кризиса, которое сохранит права всех общин и обеспечит стабильность и безопасность в стране.

Что касается наличия каких-либо самостоятельных каналов связи с Израилем, у нас нет с ним прямых отношений или контактов. Наша политика строится на прозрачности и открытости к международному сообществу и задействованным в сирийском досье силам, но в строго определенных рамках, согласующихся с интересами сирийского народа и нашим видением решения кризиса на основе сирийско-сирийского диалога.

Что вы в целом думаете о переговорах Дамаска с Израилем?

Мы рассматриваем переговоры между Дамаском и Израилем как часть давнего и сложного регионального конфликта. Любой диалог, направленный на прекращение состояния войны и достижение стабильности, в принципе – шаг позитивный. Однако наш сирийский опыт позволяет нам подчеркнуть: суть кризиса не ограничивается лишь региональными измерениями, а связана также с внутрисирийской повесткой и отсутствием всеобъемлющего политического решения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намекнул, что Израиль препятствует присоединению "Сил демократической Сирии" (СДС, контролируют северо-восток страны) к сирийской армии, несмотря на соглашение между СДС и Дамаском от 10 марта. Он добавил: "Как и в любом регионе, пережившем длительную войну, многие стремятся посеять хаос в Сирии. Именно поэтому Турция не бросит эту соседнюю страну. Мы продолжим поддерживать ее, и никто не сможет помешать Сирии снова подняться". Как вы оцениваете это заявление? Израиль действительно вмешивается в отношения между СДС и Дамаском?

Заявления турецкого президента звучат в привычном контексте – постоянного стремления Анкары увязывать любые события, касающиеся Сирии, со своими собственными интересами и видением региональной безопасности. Мы считаем, что разговоры об "израильских препятствиях" для присоединения СДС к сирийской армии – попытка отвлечь внимание от прямого турецкого вмешательства, усложняющего сирийский кризис, будь то посредством оккупации сирийских территорий или через поддержку вооруженных групп, действующих в интересах Анкары.

Что касается отношений СДС с Дамаском – это сугубо внутрисирийский вопрос, и мы не согласны, чтобы он становился заложником региональных перетягиваний каната или межгосударственных конфликтов. ААНЭС заинтересована в диалоге с Дамаском для выработки формулы, гарантирующей признание прав нашего народа в рамках новой демократической конституции. Что касается Израиля, у нас нет данных, подтверждающих его прямое вмешательство в это досье. Все, что говорится в этом отношении, остается на уровне интерпретаций или политических спекуляций.

Какие препятствия возникли при реализации соглашения от 10 марта, которое предусматривало общенациональное прекращение огня и интеграцию гражданских и военных институтов Северной и Восточной Сирии, включая пограничные переходы и нефтегазовые месторождения, в систему сирийского государства? Продолжаются ли переговоры?

Соглашение от 10 марта было важным шагом на пути к деэскалации и созданию общей базы между ААНЭС и Дамаском и могло бы стать входом к всеобъемлющему сирийскому решению. Но его реализация столкнулась с препятствиями, важнейшее из которых – накопившееся взаимное недоверие как результат долгих лет маргинализации и конфликта. Это потребовало гарантий и наращивания встречного доверия. Дамаск по-прежнему держится за жесткую классическую централизацию в рамках догматического национально-конфессионального подхода, тогда как мы настаиваем на демократической децентрализованной модели, обеспечивающей права всех общин в единой Сирии и позволяющей регионам реально участвовать в управлении местными делами при сохранении единства и суверенитета сирийского государства.

Эта административная модель не означает сепаратизма или раздела, а поддерживает единство Сирии. Она позволяет признать культурные и административные особенности каждого региона, предотвращая любые формы исключения или маргинализации. Наш приоритет – построение единой демократической Сирии, гарантирующей права всех общин и баланс между центральной и местной властью, при акценте на партнерство и справедливость.

Мы рассматриваем диалог как стратегический выбор, поскольку альтернатива – продолжение раскола, что не служит интересам Сирии и ее народа.

Мы убеждены, что любое устойчивое политическое соглашение между ААНЭС/СДС и Дамаском должно опираться на ряд четких основ, представляющих минимальный набор прав народов Северной и Восточной Сирии. К числу важнейших относятся:

- Конституционные гарантии, признающие ААНЭС как часть сирийской государственной системы, с обеспечением реального участия составляющих региона в формировании будущего страны.

- Децентрализованная политическая система, предоставляющая местным советам и администрациям широкие полномочия в управлении политическими, экономическими, социальными, культурными и вопросами безопасности.

- Справедливое распределение национальных ресурсов и богатств, особенно нефти, газа и пшеницы, гарантирующее права местных жителей.

- Содействие возвращению перемещенных лиц в свои родные места и восстановление по всей Сирии.

- Четкая формула в сфере сил безопасности и армии: признание СДС как части сирийской оборонной системы с сохранением их специфики в защите своих районов и выполнением ими общенациональных обязанностей.

- Официальное признание языкового и культурного многообразия в конституции и гарантии права каждой общины обучаться на родном языке и свободно практиковать свою культуру.

- Создание механизмов ответственности за преступления против сирийского народа и гарантий невозврата к политике маргинализации или исключения.

Эти принципы – не узко общинные требования, а необходимая база для построения единой демократической Сирии, способной преодолеть пережитые трагедии.

Экономика и восстановление: как сейчас устроено управление нефтегазовыми месторождениями и ключевой инфраструктурой на северо-востоке? Какие модели разделения доходов вы считаете приемлемыми в рамках будущего сирийского урегулирования?

В настоящее время нефтегазовые месторождения и критическая инфраструктура управляются институтами ААНЭС через специализированные органы, отвечающие за добычу и местное распределение, с направлением доходов на обеспечение базовых услуг населению – образование, здравоохранение, электроэнергия, вода, безопасность и оборона. Это управление возникло по необходимости, в условиях отсутствия общенациональных решений и многолетнего оставления региона на произвол судьбы.

При этом мы подчеркиваем: ресурсы Сирии – нефть, газ, пшеница – принадлежат всем сирийцам и не могут быть приватизированы или эксплуатироваться узко. Исходя из этого, считаем, что любое всеобъемлющая урегулирование должно основываться на:

- Прозрачной модели справедливого распределения богатств между всеми сирийцами, с гарантированной долей производящему региону для покрытия его потребностей, восстановления и предоставления услуг совместного надзора со стороны центрального правительства и ААНЭС.

- Механизмах контроля и подотчетности, препятствующих коррупции и обеспечивающих направление доходов на служение всему сирийскому народу, а не узким сетям.

- Увязке досье восстановления с распределением ресурсов так, чтобы доходы становились рычагом для инфраструктурных и сервисных проектов по всей Сирии.

Мы открыты для любой справедливой и прозрачной формулы, служащей интересам всех сирийцев и ставящей предел политике исключения и монополизации, что и привело к кризисам прошлого.

Поддерживает ли Автономная администрация проведение выборов в Сирии в ближайшие дни? Будут ли они организованы на подконтрольной вам территории? В Дамаске заявили, что выборы будут отложены в Ас-Суэйде на юге (где проживает друзы) и в зоне вашего контроля – в провинции Ракка и частично в Хасаке. Признаете ли вы результаты выборов?

Назначение президентом Ахмадом аш-Шаара избирательной комиссии в нынешнем формате, при котором треть членов парламента он назначает сам, а остальных выбирают созданные им же комитеты, порождает серьезную проблему утраты нейтральности и независимости любого избирательного органа. При нынешних процедурах выборы не могут быть демократичными, прозрачными и честными и не обеспечат корректный и справедливый политический процесс.

Исключение из избирательного процесса таких районов, как Ас-Суэйда, Хасака и Ракка, требует поиска согласований с местными сообществами, но само по себе является прямым посягательством на волю и права избирателей этих регионов, нарушением принципа равенства граждан и угрозой легитимности любых выборов, проводимых таким способом – тем более что эти области обладают организованной политической волей.

Какую роль играют США и Турция в вашем диалоге с Дамаском?

Мы считаем, что любой диалог между ААНЭС и Дамаском должен быть сугубо сирийским: окончательные решения принимают сами сирийцы; внешние стороны могут лишь оказывать поддержку и не должны быть стороной, навязывающей свою волю.

В этих рамках: Соединенные Штаты играют роль в поддержании стабильности и иногда консультируют по вопросам безопасности и гуманитарной повестки, но не являются стороной, принимающей политические решения между ААНЭС и Дамаском.

Турция имеет очевидные региональные интересы, и мы внимательно наблюдаем за ее вмешательством – особенно попытками влиять на наши районы посредством военного давления или поддержки вооруженных формирований. Такое вмешательство, как правило, тормозит внутренний диалог и усложняет достижение устойчивого урегулирования. В целом подтверждаем: любой прогресс в диалоге зависит от воли самих сирийцев и от наращивания доверия между ААНЭС и Дамаском, вдали от внешнего давления или односторонних интересов.

Насколько реальна угроза новой операции Турции против СДС?

Вероятность новой турецкой операции против СДС существует всегда, но степень ее реалистичности зависит от нескольких факторов:

- Военная обстановка на земле: СДС располагают существенными оборонными возможностями, идеей "народной обороны" глубоко укорененной в сознании, и в случае нападения будет развернуто всеобъемлющее сопротивление. Существуют также союзные связи с международными и региональными силами, делающие любую турецкую операцию дорогостоящей в военном и политическом плане.

- Региональное и международное давление на Анкару: Турция сталкивается с внешними ограничениями; масштабные военные действия могут вызвать жесткую реакцию США и других стран, изменить всю сирийскую картину, расширить зону войны и породить хаос и бесплодные конфликты в регионе.

- Внутриполитические соображения в Турции: любая крупная военная акция связана с внутренней повесткой Эрдогана, общественным и экономическим давлением; это также сведет на нет процессы мира и диалога с курдами внутри страны и разрушит внутрисирийский диалог. Продолжение переговоров между ААНЭС и Дамаском может стать сдерживающим фактором, поскольку эскалация поставит Анкару в прямое столкновение с Дамаском и его региональными/международными покровителями.

Повлияли ли на ситуацию на северо-востоке Сирии договоренности между Анкарой и лидером Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдуллой Оджаланом о сдаче оружия?

Пока что мы полагаем, что инициатива мира и диалога, начатая господином Оджаланом с турецким правительством, может благоприятно отразиться на регионе, особенно на Сирии и ее северо-востоке. Но у нас нет точной и подтвержденной информации о каких-либо договоренностях между Анкарой и Абдуллой Оджаланом, которые прямо влияли бы на ситуацию на северо-востоке Сирии.

ААНЭС сосредоточена на реальности на земле – на защите населения и своих гражданских и военных институтов от любых внешних угроз.

Одновременно мы отслеживаем любые региональные движения, способные повлиять на стабильность наших районов, и укрепляем свои оборонные и политические возможности для защиты жителей северо-восточной Сирии – вдали от внешних сделок или договоренностей, которые могли бы задеть их права или интересы. Нас интересует прежде всего защита населения и устойчивость.

В конце прошлого года появились сообщения о создании Военного совета Ас-Суэйды, который выступил за формирование "децентрализованного светского государства", а по сути – друзской автономии. Арабские эксперты утверждали, что Совет был создан в координации с СДС. Действительно ли такие связи существуют?

На данный момент у нас нет каких-либо организационных связей или координации между Военным советом Ас-Суэйды и СДС. Мы подчеркиваем: любой формат взаимодействия должен быть прозрачным и строиться на защите гражданских лиц и стабилизации регионов, вдали от партийных расчетов или внешних связей, способных вызвать напряженность или конфликт. Приоритет неизменно – безопасность и справедливость для всех сирийцев и недопущение использования хаоса для продвижения чьих-то узких повесток.

Каковы ваши отношения с друзской общиной Сирии? Координируете ли вы с ними политику в отношении будущего страны?

Отношения между ААНЭС и сирийской друзской общиной строятся на взаимном уважении, политическом и гражданском сотрудничестве, вдали от попыток политической эксплуатации или раскола. Мы верим в важность диалога со всеми сирийскими общинами, включая друзов, для выработки общих видений будущего Сирии, основанных на участии, справедливости и равных правах для всех. Наш приоритет – сохранять стабильность и защищать население, а не вовлекаться в потенциальную эскалацию.

Известно, что вы недавно посещали друзов в Ливане. Это была попытка координации? Есть ли контакты с друзской общиной Израиля?

Наш недавний визит к некоторым лидерам друзов в Ливане носил характер социального, культурного и исторического взаимодействия между частями дружественной общины региона и не был частью какой-либо трансграничной политической координации или вмешательства во внутренние дела других стран. Цель таких визитов – укрепление человеческих и культурных связей и уважение исторических отношений между сообществами.

Что касается контактов с друзами в Израиле, со стороны ААНЭС нет никаких контактов или координации. В своей политике мы сосредоточены на внутрисирийской повестке и отношениях со всеми сирийскими общинами в рамках суверенитета Сирии и единства ее территории.

Какие отношения и каналы связи у вас сейчас с алавитской общиной, которая потеряла власть и оказалась под угрозой?

Наши отношения с алавитской общиной строятся на уважении и защите прав. Мы считаем, что безопасность всех сирийцев и безопасность составляющих их общин должны быть приоритетом. У нас открытые каналы связи с алавитскими лидерами и сообществами для обсуждения политических и социальных вопросов и обеспечения справедливого участия в восстановлении сирийского государства. Мы верим, что стабильность Сирии зависит от участия всех ее компонентов в формировании будущего страны и от гарантии, что ни одна группа не подвергнется угрозам или маргинализации. Такой подход отражает приверженность ААНЭС правам человека и равенству всех сирийцев – вдали от узкого сектантского или политического расчета.

На прошлой неделе появились сообщения об активизации "Исламского государства" на северо-востоке и о попытке побега из лагеря "Аль-Холь". Какова нынешняя ситуация в лагере, кто его охраняет? Готовы ли вы передать управление лагерем Дамаску?

Лагерь "Аль-Холь" насчитывает тысячи гражданских лиц и семей, связанных с "Исламским государством". Ситуация там остается крайне чувствительной. ААНЭС несет ответственность за безопасность и управление в регионе в сотрудничестве с международными партнерами, чтобы обеспечить базовую защиту населения и предотвратить побеги или возрождение активности организации. Мы готовы к любым совместным договоренностям с Дамаском по управлению лагерем в рамках понятных механизмов и соглашений, гарантирующих безопасность и защиту жителей и ставящих интересы сирийцев на первое место. Но важно, чтобы любой перенос полномочий или управление сопровождались реальными гарантиями исполнения и эффективным надзором во избежание вакуума безопасности.

Насколько серьезна угроза возрождения "Исламского государства" на территории Сирии и Ирака?

Угроза остается серьезной и реальной и в нынешних условиях расширяется. На севере и востоке Сирии ААНЭС продолжает усиливать свои силы безопасности и армии вместе с международными партнерами, чтобы не допустить возвращения организации – ни через вооруженные атаки, ни через попытки реорганизации в лагерях или пустынных районах.

Окончательное искоренение "Исламского государства" требует комплексного подхода, сочетающего безопасность, восстановление, общественную справедливость и сотрудничество всех сирийских общин при более серьезной международной поддержке СДС, без оставления шансов для возникновения хаоса в регионе.

Как вы относитесь к сокращению сил международной коалиции, в первую очередь США, в Сирии?

Вероятное сокращение присутствия международной коалиции – особенно американских сил – представляет серьезный вызов безопасности и стабильности в Северной и Восточной Сирии, но это не единственный фактор, определяющий ситуацию. ААНЭС готова реагировать на любые изменения баланса сил путем усиления местных структур безопасности и организации своих сил для защиты гражданских и ключевых районов. В то же время партнерство с международной коалицией полезно – особенно для поддержки борьбы с терроризмом, обучения и логистической помощи. Любое сокращение присутствия должно быть продуманным и поэтапным, чтобы не оставить вакуума безопасности, который могли бы использовать террористические группы, и чтобы сохранить достижения последних лет.

Какую роль, на ваш взгляд, сегодня играет Россия в Сирии, в том числе в решении курдского вопроса?

Россия играет важную роль как региональный и международный игрок в Сирии, фокусируясь на поддержании общей стабильности и урегулирования и на сохранении своих стратегических интересов в регионе. В вопросе курдской проблематики Россия следит за ситуацией со всеми сторонами, включая ААНЭС, с точки зрения обеспечения безопасности и регионального баланса, но не является стороной, навязывающей политические решения или принуждающей курдские компоненты (или любую другую сирийскую сторону) к политическим формам.

ААНЭС поддерживает ограниченный диалог с Россией, исходя из ограниченной эффективности ее влияния в сирийской картине после падения баасистского режима, с целью предотвращения вакуума безопасности при сохранении интересов и прав населения северо-восточной Сирии.

Можно ли сказать, что иранское влияние в Сирии закончилось?

Иранская позиция в Сирии существенно изменилась, особенно после последних событий на сирийской арене. Можно сказать, что традиционное иранское влияние заметно ослабло и уже не обладает возможностью прямого контроля или реализации односторонней политики, как раньше. В то же время остаются попытки связанных с Ираном сторон воздействовать на некоторые районы, но они не являются решающим фактором в будущем Сирии или в принятии политических решений на земле.