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Ближний Восток

Financial Times: судовладельцы не готовы возобновлять проход через Ормузский пролив

Иран
Судоходство
время публикации: 16 июня 2026 г., 08:13 | последнее обновление: 16 июня 2026 г., 08:28

Судовладельцы не возобновят проход через Ормузский пролив еще несколько недель, пока не убедятся, что соглашение между США и Ираном носит "реальный характер".

Об этом в опубликованном 16 июня интервью газете Financial Times заявил главный исполнительный директор японской судоходной компании, круп Mitsui OSK Lines Дзетаро Тамура.

"Должно вступить в силу не просто обычное соглашение между странами. Оно должно стать весомым и отразиться на реальной обстановке в Ормузском проливе, чтобы судоходные компании могли чувствовать себя комфортно при проходе через него", – отметил глава Mitsui OSK.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что текст меморандума о взаимопонимании с Ираном будет опубликован после того, как обе стороны подпишут документ в Швейцарии. Он также пообещал, что Ормузский пролив будет полностью открыт в тот же день. Официальная церемония подписания состоится в пятницу, 19 июня.

Ближний Восток
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