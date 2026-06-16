Вице-президент США: в будущем Израиль присоединится к соглашению между США и Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в будущем Израиль присоединится к формирующемуся соглашению между США и Ираном.

"Мы твердо знаем одно: это соглашение сделает Израиль безопаснее, оно сделает безопаснее весь регион, – заявил Вэнс в интервью телеканалу NBC News. – Вокруг этой сделки я вижу огромное количество дезинформации – как в иранских, так и в израильских СМИ".

"Мы искренне убеждены, что когда израильский народ поймет суть этого соглашения, он увидит в нем путь к новому Ближнему Востоку, к миру и процветанию в регионе. Это все, о чем мы можем просить. Мы абсолютно уверены, что чуть позже, по ходу процесса, израильтяне поддержат эту инициативу", – добавил вице-президент США.

Отвечая на вопрос о резкой публичной критике Нетаниягу со стороны президента США Дональда Трампа в последние дни, Вэнс отметил: "Израиль зачастую является отличным партнером, наши интересы совпадают, но время от времени у нас все же будут возникать разногласия по тем или иным вопросам".

Вечером 15 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу впервые встретился с прессой после объявления о сделке между США и Ираном.

Он заявил, что соглашение между США и Ираном не изменит позицию Израиля по иранской ядерной программе. "На протяжении десятилетий я борюсь с попытками Ирана заполучить ядерное оружие. Это миссия всей моей жизни. С соглашением или без него, у Ирана не будет ядерного оружия. Пока я – премьер-министр Израиля, этого не произойдет", – заявил премьер.

Пресс-конференция состоялась на фоне недовольства в Израиле соглашением между Вашингтоном и Тегераном и резкой критики в адрес правительства Нетаниягу. Нетаниягу заявил, что действия Израиля против Ирана позволили "отдалить непосредственную угрозу уничтожения".