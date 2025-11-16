x
16 ноября 2025
16 ноября 2025
Ближний Восток

В Стамбуле после смерти туристов от отравления эвакуирована гостиница

Туризм
Турция
время публикации: 16 ноября 2025 г., 12:21
В Стамбуле после смерти туристов от отравления эвакуирована гостиница
Власти Турции приняли решение об эвакуации стамбульской гостиницы, трое постояльцев которой скончались от пищевого отравления. Умершие – мать и двое детей, обладающие как турецким, так и германским гражданством.

Отец семейства госпитализирован в критическом состоянии. Речь идет о семье, прибывшей в Турцию на праздники. Первоначально сообщалось, что причиной отравления стала некачественная уличная еда. Однако позже были госпитализированы со рвотой еще два постояльца.

При осмотре гостиницы на ее первом этаже было найдено помещение, обработанное пестицидами. Задержаны сотрудник отеля и два работника компании по борьбе с насекомыми. Ранее полиция задержала четырех работников закусочных.

