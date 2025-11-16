Аракчи: "Мы готовы и к переговорам, и к новой войне"

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выступил на конференции "Международное право в условиях агрессии и обороны", проходящей в Тегеране. Он заявил, что иранские ядерные объекты могут быть уничтожены, но знания – нет.

По его словам, американо-израильский удар стал атакой по самим дипломатическим принципам. "Однако сейчас уже ясно, что США и Израиль не добились своих целей, и вот уже раздаются призывы к возобновлению переговоров", – сказал министр.

"Наша война против США и сионистского режима была оборонительной. Мы выстояли. Они сами попросили о прекращении огня без каких-либо условий. Это свидетельствуют, что им не удалось достичь своих целей. Наше небо контролировали не они, а наши ракеты", – заявил он.

Аракчи выразил уверенность, что Иран находится сейчас в более выгодном положении, чем до войны. Он заявил, что официальный Тегеран готов как к дипломатическим переговорам, так и к новой войне.