Ливанские СМИ: беспилотник ЦАХАЛа атаковал машину возле Тира, убиты двое командиров "Хизбаллы"
время публикации: 16 ноября 2025 г., 23:20 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 23:57
Ливанские СМИ сообщают об ударе беспилотника по легковому автомобилю в деревне аль-Мансури в округе Тир.
Саудовский телеканал "Аль-Хадат" передал, что целью удара были двое командиров "Хизбаллы" Мухаммад Шуей и Радуан Хашаб. Они оба убиты.
При этом в других источниках публикуется фотография Радуана Хашаба за письменным столом и утверждается, что он был директором средней школы.