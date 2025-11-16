x
16 ноября 2025
Ближний Восток

Ливанские СМИ: беспилотник ЦАХАЛа атаковал машину возле Тира, убиты двое командиров "Хизбаллы"

Ливан
Хизбалла
ЦАХАЛ
время публикации: 16 ноября 2025 г., 23:20 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 23:57
соцсети

Ливанские СМИ сообщают об ударе беспилотника по легковому автомобилю в деревне аль-Мансури в округе Тир.

Саудовский телеканал "Аль-Хадат" передал, что целью удара были двое командиров "Хизбаллы" Мухаммад Шуей и Радуан Хашаб. Они оба убиты.

При этом в других источниках публикуется фотография Радуана Хашаба за письменным столом и утверждается, что он был директором средней школы.

