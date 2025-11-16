x
Ближний Восток

UNIFIL: в южном Ливане миротворцы ООН были обстреляны из танка

Ливан
ООН
ЦАХАЛ
время публикации: 16 ноября 2025 г., 14:11 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 14:11
UNIFIL: в южном Ливане миротворцы ООН были обстреляны из танка
AP Photo/Ariel Schalit

Миссия ООН в Ливане (UNIFIL) заявила, что ее миротворцы в южном Ливане попали под обстрел израильского танка.

Согласно заявлению UNIFIL, утром 16 ноября патруль "голубых касок", находившийся на территории Ливана недалеко от израильской позиции, был обстрелян из пулемета, установленного на танке.

Никто из миротворцев не пострадал.

ЦАХАЛ пока этот инцидент не комментирует.

Ближний Восток
