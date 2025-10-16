В Иране умер генерал, заявлявший, что Израиль не станет атаковать ядерные объекты режима аятолл

В Иране скончался бывший начальник Объединенного штаба Корпуса стражей Исламской революции бригадный генерал Алиреза Афшар, также занимавший пост заместителя Начальника иранского генерального штаба по кадрам. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Среди других его должностей – пресс-секретарь вооруженных сил Ирана, заместитель министра внутренних дел, председатель Центрального избирательного комитета Исламской республики, президент Университета имени имама Хусейна.

Летом 2025 года, за несколько дней до начала 12-дневной ирано-израильской войны, генерал заявил, что Ирану известно об уязвимости Израиля в ядерной сфере, и поэтому Израиль не станет атаковать иранские ядерные объекты.