Reuters: КПП "Рафах" откроется для жителей Газы 16 октября

Агентство Reuters передало, что пограничный переход "Рафах" на границе сектора Газы и Египта откроется для прохода людей в четверг, 16 октября. В сообщении агентства говорится, что эта информация была подтверждена двумя источниками, однако ни ЦАХАЛ, ни канцелярия премьер-министра Израиля не ответили на запрос редакции.

Reuters пишет, что на КПП будет размещена миссия ЕС. Отметим, что ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что европейские наблюдатели вернутся на КПП в среду, 15 октября.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что в армии опровергают снятие ограничений с КПП.

14 октября сообщалось о решении властей Израиля ограничить поставки гуманитарной помощи в сектор Газы и ограничить работу КПП "Рафиах" в связи с тем, что ХАМАС задерживает возвращение тел убитых заложников.