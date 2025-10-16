x
Ближний Восток

Объявлено о гибели начальника генштаба хуситов

Йемен
Хуситы
время публикации: 16 октября 2025 г., 15:53 | последнее обновление: 16 октября 2025 г., 17:05
Объявлено о гибели начальника генштаба хуситов
Объявлено о гибели начальника генштаба хуситов
AP Photo

Военное крыло движения хуситов ("Ансар Аллах") объявило о гибели начальника своего генерального штаба, генерал-лейтенанта Мухаммада Абд аль-Карима аль-Гамари. Обстоятельства смерти не раскрываются. О заявлении сообщают агентство Reuters и арабские СМИ.

Хуситы подтвердили факт гибели аль-Гамари спустя месяцы после сообщений о его ранении в результате удара ВВС Израиля.

Мухаммад Абд аль-Карим аль-Гамари считался одним из ключевых военных руководителей хуситов.

От имени премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу опубликовано следующее заявление: "Карающая длань Государства Израиль настигнет всех тех, кто пытался причинить нам вред и поставил перед собой цель уничтожить Израиль. Ещё один начальник генштаба был ликвидирован, пополнив список командиров террористов, пытавшихся причинить нам вред. Мы настигнем их всех".

Еще в начале сентября источник в системе безопасности Израиля заявлял радиостанции "Кан Бет", что министр обороны и начальник генштаба правительства хуситов находились на вилле в Сане, по которой незадолго до того ВВС ЦАХАЛа нанесли удары. Источник отметил, что надо относиться с большой осторожностью к заявлениям хуситов о том, что Мухаммад Насир аль-Аатфи и Мухаммад Абд аль-Карим аль-Гамари, несущие ответственность за военное противостояние с Израилем, выжили. Подчеркивалось, что хуситы стараются скрыть потери в военном руководстве.

Мухаммад Абд аль-Карим аль-Гамари – начальник Генштаба хуситов. Считался человеком, в руках которого находится оперативное военное руководство. Он фактически руководил военной кампанией против Израиля. В системе безопасности Израиля его считали критически важной целью из-за его прямого участия в боевых действиях, военного опыта и его роли в поддержании боеспособности военных сил хуситов.

Ранее сообщалось, что в ходе израильской атаки 28 августа были ликвидированы 11 из 28 министров правительства хуситов. По данным оппозиционного йеменского сайта Defense Line, в результате ударов ВВС ЦАХАЛа погибли: премьер-министр; министр иностранных дел и по делам экспатов; министр информации; министр юстиции и прав человека; министр экономики и промышленности; министр по делам молодежи и спорта; министр сельского хозяйства и рыболовства; министр здравоохранения и окружающей среды; министр электроэнергии и водных ресурсов; министр культуры и туризма; министр социальных дел и труда. Вместе с членами правительства погибли: заместитель министра внутренних дел, директор и секретарь канцелярии премьер-министра.

Пять министров не присутствовали на заседании, когда ВВС ЦАХАЛа атаковали здание.

