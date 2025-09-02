В силах безопасности Израиля считают, что министр обороны и начальник Генштаба хуситов ликвидированы

Источник в системе безопасности Израиля заявил радиостанции "Кан Бет", что министр обороны и начальник генштаба правительства хуситов находились на вилле в Сане, по которой в прошлый четверг ВВС ЦАХАЛа нанесли удары.

Источник отметил, что надо относиться с большой осторожностью к заявлениям хуситов о том, что Мухаммад Насир аль-Аатфи и Мухаммад Абд аль-Карим аль-Гамари, несущие ответственность за военное противостояние с Израилем, выжили.

По словам источника, хуситы стараются скрыть потери в военном руководстве и смущены ударами по военному руководству.

Кроме того, в Израиле заявляют, что лидер хуситов Абдул-Малик аль-Хуси является целью для ликвидации из-за его ключевого значения для террористического режима хуситов.

Мухаммад Насир аль-Аатфи, занимает пост министра обороны с 2016 года. Считается одной из ключевых фигур в военном крыле организации. Он непосредственно контролирует сухопутные подразделения, ракетные силы, систему ПВО, а также подразделения, отвечающие за обучение и снабжение.

Мухаммад Абд аль-Карим аль-Гамари – начальник Генштаба хуситов. Считается человеком, в руках которого находится оперативное военное руководство. Он фактически руководит военной кампанией против Израиля. В системе безопасности Израиля его считают критически важной целью из-за его прямого участия в боевых действиях, военного опыта и его роли в поддержании боеспособности военных сил хуситов.

Днем ранее оппозиционный йеменский сайт Defense Line сообщил, что в ходе израильской атаки 28 августа были ликвидированы 11 из 28 министров правительства хуситов. По данным издания, в результате ударов ВВС ЦАХАЛа погибли: премьер-министр; министр иностранных дел и по делам экспатов; министр информации; министр юстиции и прав человека; министр экономики и промышленности; министр по делам молодежи и спорта; министр сельского хозяйства и рыболовства; министр здравоохранения и окружающей среды; министр электроэнергии и водных ресурсов; министр культуры и туризма; министр социальных дел и труда. Вместе с членами правительства погибли: заместитель министра внутренних дел, директор и секретарь канцелярии премьер-министра.

Пять министров не присутствовали на заседании, когда ВВС ЦАХАЛа атаковали здание.