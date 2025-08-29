В результате израильской атаки в Сане был убит глава правительства хуситов

Ахмад Галеб ар-Рахауи, премьер-министр правительства Йемена, сформированного террористической организацией "Ансар Аллах" (хуситами), погиб в результате израильского авиаудара по Сане, сообщил российскому агентству РИА Новости йеменский источник, близкий к семье ар-Рахауи.

Он заявил: "Израильские истребители бомбили дом в районе Хадда к югу от Саны, в результате чего погибли четыре человека, включая премьер-министра правительства "перемен и созидания" Ахмада Галеба ар-Рахауи и нескольких его соратников. Другие получили ранения".

Ожидается, что вскоре о гибели Ахмада Галеба ар-Рахауи, возглавлявшего правительство хуситов с 10 августа 2024 года, будет объявлено официально.

Сообщение о гибели Ахмада Галеба ар-Рахауи подтверждает сайт Erem News (ОАЭ). В сообщении сказано, что, помимо ар-Рахауи, был убит Абдулсалам аль-Манбахи, личный помощник Махди аль-Машата – главы Высшего политического совета хуситов. Также был убит Сахр аш-Шарджаби – руководитель аппарата начальника генштаба хуситов Мухаммада аль-Гамари.

Ахмад ар-Рахауи стал членом Высшего политического совета Йемена в марте 2019 года. Он был родом из южной йеменской провинции Абьян и являлся членом Постоянного комитета партии "Йеменский национальный конгресс". Он поддерживал коалицию, воюющую против законного правительства Йемена. После переезда в Сану был назначен губернатором провинции Абьян. Около года назад стало известно, что ар-Рахауи возглавил правительство хуситов.

Ранее израильские СМИ со ссылкой на военные источники писали, что целями атаки, осуществленной 28 августа военно-воздушными силами ЦАХАЛа в Йемене, были министр обороны и начальник генштаба хуситов. В Израиле проверяют, насколько успешной была операция, получившая название "Капля удачи" ("Типат мазаль").

Сайт "Мако" так писал про представителей военного крыла движения "Ансар Аллах", ставших целями атаки:

Мухаммад Насир аль-Аатфи, занимает пост министра обороны с 2016 года. Считается одной из ключевых фигур в военном крыле организации. Он непосредственно контролирует сухопутные подразделения, ракетные силы, систему ПВО, а также подразделения, отвечающие за обучение и снабжение.

Мухаммад Абд аль-Карим аль-Гамари – начальник Генштаба хуситов. Считается человеком, в руках которого находится оперативное военное руководство. Он фактически руководит военной кампанией против Израиля. В системе безопасности Израиля его считают критически важной целью из-за его прямого участия в боевых действиях, военного опыта и его роли в поддержании боеспособности военных сил хуситов.

Сайт Ynet цитировал одного из жителей Саны, который заявил израильским журналистам, что атака была более интенсивной, чем те атаки, "к которым мы здесь привыкли". По его словам, менее чем за пять минут с израильских самолетов было запущено не менее 10 ракет.

Reuters со ссылкой на йеменские военные источники сообщило, что целями атаки были президентский комплекс, на территории которого находился "оперативный штаб" и ракетный склад, и еще одно здание.

Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила удары в Йемене, но не сообщила о целях атаки. "Военно-воздушные силы нанесли прицельный удар по военной цели режима хуситов в районе Саны. С начала войны "Железные мечи" режим хуситов при поддержке и финансировании Ирана проявляет агрессию с целью нанести ущерб Израилю, его союзникам, дестабилизировать обстановку в регионе и помешать морской навигации. ЦАХАЛ решительно действует против террористического режима хуситов, параллельно усиливая удары по террористической группировке ХАМАС в Газе, и продолжит предпринимать действия для устранения любых угроз гражданам Израиля", – говорится в сообщении пресс-службы.

Еще до того, как ЦАХАЛ официально подтвердил сообщения, поступающие из иностранных СМИ, министр обороны Исраэль Кац в соцсети Х написал: "Как мы предупреждали хуситов в Йемене: после казни тьмой придет казнь первенцев. Кто поднимет руку на Израиль – его рука будет отсечена."

Представитель хуситов, директор новостного агентства SABA Насер аль-Дин Амир в эфире телеканала "Аль-Арабия" утверждал, что никто из лидеров движения в результате израильской атаки не пострадал, заявляя, что целями атаки стали "гражданские объекты, как и в прошлые разы".