"Аль-Маядин": армия Ливана открыла для граждан мост Касмия через реку Литани

Ливанский телеканал "Аль-Маядин", аффилированный с "Хизбаллой", сообщил, что армия Ливана вновь открыла ранее разрушенный ЦАХАЛом мост Касмия через реку Литани.

По информации телеканала, ливанцы переходят по нему в направлении районов к югу от реки Литани.

Кроме того, сообщается, что ливанская армия открыла для гражданских лиц новые переходы.

Ранее ЦАХАЛ и армия Ливана рекомендовали жителям южных ливанских деревень не спешить возвращаться в свои дома, несмотря на объявленное десятидневное прекращение огня. ЦАХАЛ может атаковать в этих районах с целью предотвращения действий "Хизбаллы".