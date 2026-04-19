Сирийские СМИ: предотвращен запуск ракет "за пределы страны" ячейкой, связанной с "Хизбаллой"

Официальное сирийское агентство SANA и телеканал Syria TV сообщили, что силы безопасности Сирии предотвратили "диверсионный заговор", за которым, по версии Дамаска, стояла ячейка, связанная с "Хизбаллой". По этим сообщениям, операция была проведена совместно силами внутренней безопасности и Главного разведывательного управления.

Согласно этим публикациям, участники ячейки намеревались запустить ракеты "за пределы страны" с целью дестабилизации обстановки. Другие подробности, включая предполагаемую цель удара и число задержанных, пока не приводятся.

Независимого подтверждения этой информации пока нет. "Хизбалла" не комментирует.