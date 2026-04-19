Tasnim: в Иране арестованы двое иностранцев по делу о ввозе оборудования Starlink

В Иране арестованы четыре человека, в том числе двое иностранцев, по подозрению в причастности к "шпионской сети", связанной, по версии Тегерана, с США и Израилем. Об этом сообщило агентство Tasnim. Задержанные действовали на северо-западе Ирана.

Согласно публикации Tasnim, арестованным вменяется в вину ввоз в Иран оборудования спутникового интернета, в том числе терминалов Starlink. В сообщении подчеркивается, что импорт такого оборудования в Иране считается уголовным преступлением. Гражданство двух задержанных иностранцев не раскрывается.

Reuters отмечает, что аресты произошли на фоне продолжающегося уже более семи недель отключения интернета в Иране и широкой кампании задержаний по обвинениям в сотрудничестве с "враждебными государствами". По данным агентства, с начала войны "Рычание льва" (28 февраля 2026 года) в Иране были арестованы сотни людей по подобным обвинениям.