Пезешкиан заявил, что Трамп не вправе лишать Иран его "ядерных прав"

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что у президента США Дональда Трампа нет оснований лишать Тегеран его "ядерных прав", сообщает иранское агентство ISNA.

По словам Пезешкиана, Трамп говорит, что Иран не должен пользоваться своими ядерными правами, но не объясняет, "за какое преступление" страна должна быть этих прав лишена. "Кто он такой, чтобы лишать целый народ его прав?" – заявил президент Ирана.

Пезешкиан заявил, что иранский народ защищается, а не стремится к войне. "Мы стараемся закончить войну с честью", – сказал он.

Согласно публикациям иранских СМИ, Пезешкиан также заявил, что любой народ должен пользоваться своими законными правами независимо от религии, расы и происхождения, а международные отношения должны строиться на принципах справедливости.