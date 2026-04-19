Возвращение в Са-Нур: поселение на севере Самарии официально воссоздано

В воскресенье, 19 апреля, семьи завершают процесс возвращения в Са-Нур. Грузовики перевозят вещи и оборудование. 16 семей, включая семьи Даган, Гольдминц, Цукерман и другие, переезжают в Са-Нур на постоянное место жительства. Летом к поселению присоединятся новые семьи.

Заселение происходит в преддверии общенациональной церемонии возвращения в Са-Нур, которая должна состояться сегодня.

Глава регионального совета Шомрон Йоси Даган, его жена Ория и их дети прибыли вместе с грузовиком, доставившим вещи и бытовую технику в их "новый-старый" дом.

Йоси Даган, глава совета Шомрон, который сам был депортирован из Са-Нура 21 год назад, сказал после долгих лет борьбы: "Это великий момент для каждого сиониста, любящего эту землю, но особенно для нас – тех, кто мечтал об этой минуте и час за часом боролся против ужасной и жестокой глупости преступления депортации. Это восстановление справедливости – моральный долг не только перед нами, но и перед всем государством Израиль. Когда совершают ошибку, ее исправляют. И именно это мы удостоились увидеть сегодня. Сердце наполняется радостью, когда видишь грузовики, совершающие путь в обратном направлении от того, который они проделали накануне изгнания из наших домов в рамках плана размежевания. Мы пришли сюда не как гости, мы вернулись домой, чтобы остаться здесь навсегда. Мы строим здесь цветущее поселение, которое осветит весь регион. Это первый и значительный шаг на пути к возвращению жизни во всей северной Самарии и строительству поселений с высоко поднятой головой и национальной гордостью. Народ Израиля жив, и Са-Нур снова жив и существует благодаря бескомпромиссной решимости этих чудесных семей".

Хана и Меир Гольдминц, которые также переезжают сегодня в Са-Нур, говорят: "Сердце пылает от радости, спустя 21 год ожидания мечта сбывается. Мы заново основываем Са-Нур и возвращаемся на просторы северной Самарии. 21 год мы мечтали, ждали, надеялись, боролись, и вот настал этот великий момент. С Божьей помощью еще один регион нашей страны станет еврейским. Наше волнение невозможно передать словами".