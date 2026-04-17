Перемирие вступило в силу, но ливанцам пока не рекомендовано возвращаться в свои дома

Несмотря на вступление в силу соглашения о 10-днем прекращении огня, беженцам в Ливане пока рекомендовано воздержаться от возвращения в свои дома. Причем такие рекомендации были опубликованы как ЦАХАЛом, так и ливанскими военными.

Ночью сообщалось о проблемах, возникших у жителей Дахии, на юге Бейрута, которые поспешили отправиться проверять, в каком состоянии их квартиры. Некоторые из этих людей попали под обстрелы, так как боевики "Хизбаллы" праздновали "победу" и стреляли в воздух. По данным ливанских СМИ, есть убитые и раненые в результате такой стрельбы. Об этом сообщают каналы "Аль-Маядин" и "Ан-Нахар".

Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке призвала жителей юга Ливана пока не возвращаться в населенные пункты к югу от реки Литани, несмотря вступления в силу соглашения о прекращении огня. "ЦАХАЛ продолжает оставаться в боевой готовности на своих позициях в южном Ливане перед лицом продолжающейся террористической деятельности "Хизбаллы". В целях вашей безопасности и безопасности ваших семей, и до дальнейшего уведомления, вам необходимо воздержаться от передвижения к югу от реки Литани", – сказано в сообщении ЦАХАЛа.

Ливанская армия заявила, что ЦАХАЛ обстрелял цели на юге Ливана после вступления в силу режима прекращения огня. Армия Ливана призвала жителей юга страны отложить возвращение в деревни и города на юге Ливана.

Ранее ливанские государственные СМИ сообщили, что ЦАХАЛ продолжал артиллерийский обстрел на юге страны даже после вступления в силу режима прекращения огня. ЦАХАЛ это не комментировал.

Минувшей ночью, после вступления в силу перемирия, прозвучала тревога "Цева адом" в районе Нетуа. Позже ЦАХАЛ пояснил, что тревога была ложной. В течение ночи атак со стороны Ливана не фиксировалось.

В предшествовавшие "перемирию" часы ВВС ЦАХАЛа наносили активные удары по объектам "Хизбаллы", а "Хизбалла" обстреливала ракетами израильский север. В полночь ЦАХАЛ сообщил, что за последние сутки нанес удары по более чем 380 объектам "Хизбаллы".

В полночь вступил в силу режим прекращения огня в Ливане, о котором ранее объявил президент США Дональд Трамп. Объявление о прекращении огня было сделано Трампом после его телефонного разговора с президентом Ливана Жозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. Трамп также сообщил, что поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Рубио и председателю Объединенного комитета начальников штабов Дэну Кейну "работать с Израилем и Ливаном для достижения прочного мира", и что он пригласил обоих лидеров на совместную встречу в Белом доме.

Аун подчеркнул первостепенную важность прекращения огня и поблагодарил Трампа, а также лидеров Саудовской Аравии, Египта, Катара и Иордании.

Представитель "Хизбаллы" в парламенте Ливана Хасан Фадлалла в эфире телеканала "Аль-Маядин" подтвердил готовность группировки соблюдать режим прекращения огня при условии, что Израиль прекратит боевые действия. Другой депутат от "Хизбаллы", Ибрагим аль-Мусави в интервью AFP более подробно изложил требования группировки: перемирие должно быть всеобъемлющим, Израиль не должен использовать его для проведения ликвидаций, а передвижение израильских сил в приграничных районах должно быть ограничено. Аль-Мусави также поблагодарил Иран, заявил, что "перемирие бы не состоялось, если бы Тегеран не отнесся к прекращению огня в Ливане так же серьезно, как к вопросу об Ормузском заливе".

Премьер-министр Израиля провел совещание узкого кабинета, на котором проинформировал министров, что "откликнулся на призыв президента Трампа к прекращению огня".

После этого в видеообращении Нетаниягу подчеркнул, что у Израиля два принципиальных требования на переговорах: разоружение "Хизбаллы" и устойчивый мирный договор – "мир с позиции силы". При этом он отметил, что отверг оба условия, на которых настаивала "Хизбалла": полный отход Израиля к международной границе и перемирие в формате "тишина в обмен на тишину". "Ни одно из этих условий не принято. Мы остаемся в Ливане в расширенной зоне безопасности", – заключил израильский премьер.

По опубликованной на текущий момент информации, ЦАХАЛ останется на занятых позициях в Ливане в десятикилометровой зоне от Рас-Байды на побережье Средиземного моря до сирийского Хермона. При этом ЦАХАЛ продолжит действовать не только для пресечения немедленной угрозы, но и против готовящейся угрозы, как это было в период с октября 2024 года по февраль 2026 года.