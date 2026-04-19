x
19 апреля 2026
|
последняя новость: 12:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
19 апреля 2026
|
19 апреля 2026
|
последняя новость: 12:23
19 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

UNICEF: в Газе убиты двое водителей, доставлявших воду. ЦАХАЛ проводит проверку

Газа
ООН
ЦАХАЛ
время публикации: 19 апреля 2026 г., 12:04 | последнее обновление: 19 апреля 2026 г., 12:09
UNICEF: в Газе убиты двое водителей, доставлявших воду. ЦАХАЛ проводит проверку
Фото: Евгений Финкель, NEWSru.co.il

Двое водителей грузовиков, работавших по контракту с UNICEF и доставлявших питьевую воду жителям сектора Газы, были убиты в пятницу, 17 апреля, на пункте наполнения цистерн Мансура на севере сектора. Об этом сообщила организация UNICEF. По ее данным, еще два человека были ранены. Речь, по версии UNICEF, шла о штатной гуманитарной операции по снабжению водой жителей города Газа.

В UNICEF заявили, что водители погибли в результате израильского огня, и подчеркнули, что в момент инцидента в порядке движения и согласованных процедурах ничего не менялось. Организация сообщила о приостановке работы на объекте в Мансуре, который назван единственным действующим пунктом наполнения автоцистерн от линии водоснабжения "Мекорот", обслуживающей город Газа. В UNICEF назвали случившееся возмутительным и потребовали расследования и защиты гуманитарных работников и инфраструктуры.

В ЦАХАЛе заявили, что проводят расследование обстоятельств инцидента, передает "Кан". Предварительно: причиной инцидента стало приближение транспортных средств к "желтой линии" без согласования.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
