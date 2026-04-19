UNICEF: в Газе убиты двое водителей, доставлявших воду. ЦАХАЛ проводит проверку

Двое водителей грузовиков, работавших по контракту с UNICEF и доставлявших питьевую воду жителям сектора Газы, были убиты в пятницу, 17 апреля, на пункте наполнения цистерн Мансура на севере сектора. Об этом сообщила организация UNICEF. По ее данным, еще два человека были ранены. Речь, по версии UNICEF, шла о штатной гуманитарной операции по снабжению водой жителей города Газа.

В UNICEF заявили, что водители погибли в результате израильского огня, и подчеркнули, что в момент инцидента в порядке движения и согласованных процедурах ничего не менялось. Организация сообщила о приостановке работы на объекте в Мансуре, который назван единственным действующим пунктом наполнения автоцистерн от линии водоснабжения "Мекорот", обслуживающей город Газа. В UNICEF назвали случившееся возмутительным и потребовали расследования и защиты гуманитарных работников и инфраструктуры.

В ЦАХАЛе заявили, что проводят расследование обстоятельств инцидента, передает "Кан". Предварительно: причиной инцидента стало приближение транспортных средств к "желтой линии" без согласования.